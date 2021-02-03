Очереди на границе: въезда в ЕС ожидают почти 1200 грузовиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Более 900 фур выстроились в очередь на выезд в Литву, такие данные по состоянию на утро среды приводит Государственный пограничный комитет Беларуси.

Напряженная обстановка на въезд в страны ЕС сохраняется с выходных. Так, самые протяженные очереди грузовиков наблюдаются в пункте пропуска "Каменный Лог" – 320 автомобилей. В "Привалке", "Беняконях" и "Котловке" – от 200 транспортных средств. Всего к этому часу на границе с Литвой находится 960 грузовых автомобилей.

На польском направлении за сутки удалось снизить количество перевозчиков, которые ожидали проезда. В то же время в "Брузгах" насчитывается 112 фур, а в "Берестовице" – 35.

На границе с Латвией также заметен наплыв транспорта: в "Григоровщине" – 70 большегрузов, в "Урбанах" – 20.

Всего на границе с ЕС утром во вторник стоит 1 200 грузовых машин.

Напомним, что в минувшую субботу на всех литовских пунктах пропуска случился программный сбой , на восстановление понадобилось более 8 часов. Таможенникам пришлось оформлять грузы в ручном режиме, из-за этого пропускная способность снизилась более чем в два раза. С тех пор сотрудники сопредельных ПП не сообщали о поломках.

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