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Очереди на границе: въезда в ЕС ожидают почти 1200 грузовиков

03.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Более 900 фур выстроились в очередь на выезд в Литву, такие данные по состоянию на утро среды приводит Государственный пограничный комитет Беларуси.

© Photo : ГПК
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Напряженная обстановка на въезд в страны ЕС сохраняется с выходных. Так, самые протяженные очереди грузовиков наблюдаются в пункте пропуска "Каменный Лог" – 320 автомобилей. В "Привалке", "Беняконях" и "Котловке" – от 200 транспортных средств. Всего к этому часу на границе с Литвой находится 960 грузовых автомобилей.

На польском направлении за сутки удалось снизить количество перевозчиков, которые ожидали проезда. В то же время в "Брузгах" насчитывается 112 фур, а в "Берестовице" – 35.

На границе с Латвией также заметен наплыв транспорта: в "Григоровщине" – 70 большегрузов, в "Урбанах" – 20.

Всего на границе с ЕС утром во вторник стоит 1 200 грузовых машин.

Напомним, что в минувшую субботу на всех литовских пунктах пропуска случился программный сбой, на восстановление понадобилось более 8 часов. Таможенникам пришлось оформлять грузы в ручном режиме, из-за этого пропускная способность снизилась более чем в два раза. С тех пор сотрудники сопредельных ПП не сообщали о поломках.

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Теги: Минск
 
 
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Наибольшая нагрузка с оформлением потока транспорта сложилась в зоне пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовском направлении.
 
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