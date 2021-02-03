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Максим Знак номинирован на международную премию имени Трарье

03.02.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская и штаб Виктора Бабарико номинировали Максима Знака на международную премию имени Трарье в области прав человека.

Соответствующее письмо направлено в адрес комитета премии им. Людовика Трарье. Это самая престижная премия в области прав человека. Ее получали Нельсон Мандела, Каринна Москаленко и другие известные правозащитники.

«Работа адвоката в Беларуси сопровождается угрозой лишения лицензии. Но Максим, понимая это, присоединился к штабу Виктора Бабарико. Он стал первым адвокатом, который по доверенности подал в ЦИК заявление о регистрации кандидатом в президенты заключенного под стражу Виктора. После выборов Максим вошел в президиум КС и подал жалобу в Верховный Суд, приложив 25 папок с доказательствами фальсификаций результатов. Это не только исключительный шаг по отстаиванию прав и свобод граждан, но и личное мужество Максима – он знал, что за это в любой момент его могут арестовать», - комментирует решение Светлана Тихановская.

«Вот почему мы номинируем Максима на премию Трарье. Я уверена, что Максим Знак – именно тот человек, который заслужил признание за свой профессионализм. И, как и сотни людей, которые оказались в тюрьме за свою смелость, он должен быть освобожден без каких-либо условий», - подчеркнула она.

С 9 сентября 2020 года Максим Знак находится в СИЗО КГБ.

 
 
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Светлана Тихановская и штаб Виктора Бабарико номинировали Максима Знака на международную премию имени Трарье в области прав человека.
 
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