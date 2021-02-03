«Минск-Новости» решила выяснить, каких экзотических животных можно купить в Минске и сколько они стоят. Вряд ли сегодня кого-то можно удивить шотландскими вислоухими котятами, хаски, померанскими шпицами, йоркширскими терьерами, волнистыми попугайчиками, хомяками, крысами и рыбками. В желании выделиться обязательно найдутся те, кто готов держать нетипичных домашних питомцев. Корреспондент агентстварешила выяснить, каких экзотических животных можно купить в Минске и сколько они стоят.

Помню, как в детстве мечтала притащить домой дворового котенка. Казалось бы, запрос невелик, но даже не спрашивая, знала, что родители будут против — у нас уже был кот, а в клетке на тумбе крутился в колесе хомяк. Сейчас же у детишек желания куда необычнее! «Сын хочет на день рождения эублефара. Подскажите, кто разводит?» — пишет женщина в комментариях в одном из сообществ. Чтобы не пришлось лезть в Google, подсказка: эублефары — род ящериц.





К слову, для поклонников экзотики эублефары — совсем не диковинка. Разводят и продают, как оказалось, многие. Причем отдать за 75 рублей готовы как новорожденных, так и подростков.





В Интернете пишут, что дома обеспечить необходимые для содержания эублефара условия нетрудно. Однако нужно постараться создать обстановку, наиболее близкую к условиям обитания в природе. В террариуме должны быть точка нагрева, несколько укрытий и чистая вода. Оптимальным кормом для этих ящериц признаны сверчки и небольшие тараканы.





Довольно востребованы бородатые агамы. Их продают за 100 рублей с полным комплектом для содержания.

Еще одни любимчики — хамелеоны. В комментариях под одним из объявлений о продаже развернулась целая борьба за малышей. Цена — 130 рублей — никого не напугала. Держать у себя такого красавца — дело тоже затратное. Им нужны просторный террариум, ультрафиолетовая и флуоресцентная лампы, термометр и терморегулятор в нем. Питаются хамелеоны как растительным кормом и фруктами, так и червями, мухами, сверчками, саранчой и прочими насекомыми.

«Хорошо ест, гадит, характер тоже неплохой, спокойно идет на руки, если человек знает, как обращаться…» — так написали об удаве, которого купили уже через день. Это к тому, что змей приобретают не менее активно. Стоимость внушительная: например, такого же удава предлагают за 420 долларов, правда, отдают сразу с террариумом. А без жилища для питомца — от 500 рублей. Молочные змеи значительно дешевле — 100 рублей. Чтобы стать хозяином древесного питона, нужно выложить 900 рублей.

Еще один нестандартный домашний питомец — скорпион. Любителям экзотики заводчики предлагали купить черного азиатского за 90 рублей, а новорожденных дешевле: «Как сползут, буду продавать по 3 рубля».





«Здравствуйте, а какой самый большой у вас паук есть? Желательно безопасный…» — спрашивают в одном из сообществ. На паучков спрос хороший. А вот цена пугает так же, как и сам питомец, — 110 рублей.

Продают чакских рогаток, кивсяков и даже радужного краба. Последнего обитателя террариума предлагают за 40 рублей.

Реже встречаются объявления о черепахах. И речь, конечно же, не о малышках, которых можно купить в каждом зоомагазине. Например, красноухие черепахи. Несмотря на то что они пресноводные и хищные (питаются улитками, кормовыми насекомыми, сырой пресноводной нежирной рыбой), им необходимы также суша и растительный корм (водоросли, салат, одуванчики). Для содержания нужны аквариум, лампа накаливания и фильтр.

Большую армию поклонников собрали улитки ахатины. Уход за этими гигантскими моллюсками нетруден. Самое главное — содержать террариум в чистоте, поддерживать комфортную для питомца температуру (25–28 °С) и создавать увлажненную среду. Улитки крайне неприхотливы в еде, любимые лакомства — листья салата, яблоки и огурцы.





Несмотря на популярность енотов, их продают гораздо реже, чем, например, сурикатов. Пишут, что сурикаты очень ласковые и любят, когда их гладят и чешут. Не нуждаются в клетках, их территория — вся квартира. Следует только обзавестись домиком для сна и туалетом, которым может стать кошачий лоток. В неволе эти зверьки питаются яйцами, нежирными молочными продуктами, овощами и фруктами, сухим кормом премиум-класса и нежирным мясом. Периодически необходимо давать зоофобусов, сверчков, тараканов или других насекомых. А вот стоит такой пушистый друг недешево — 1 200 рублей!

Спрос на некоторых животных настолько высок, что их бронируют еще до рождения. В сообществе питомника африканских ежиков переизбыток милоты! Фото и видео маленьких зверьков собирает много лайков и комментариев, большинство из которых: «Цена?» или «Хочу купить!». Кстати, стоимость зависит от окраса, в среднем 160 рублей. В клетке для ежика должны быть укрытия, туалетный угол, кормушки, поилки и беговое колесо. И тут же заводчики предупреждают: карликовый еж категорически не переносит лактозу — молоком поить нельзя! Основная еда африканского ежика — это кошачий корм суперпремиум-класса. В его составе ни в коем случае не должно быть крахмалосодержащих продуктов, а также любых красителей и заменителей. Зверек с удовольствием полакомиться и нежирным мясом, рыбой без костей, соли и специй, овощами и фруктами (далеко не всеми!), а также некоторыми насекомыми.









Фото из сообществ заводчиков



