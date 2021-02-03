Прокуратура Витебска опротестовала решение суда о закрытии дела в отношении женщин, занимавшихся фитнесом в лесу









«Вiцебская Вясна». Данное дело будет рассмотрено в областном суде Витебска . Об этом сообщает





- Вывод о том, что вина Татьяны Северинец и Елены Косновой не доказана в совершении административного правонарушения, был сделан преждевременно и без надлежащего расследования всех обстоятельств правонарушения, - говорится в сообщении.





Заместитель прокуратуры Витебска Кирилл Дубов отмечает, что судья Вероника Борисова должна была допросить других свидетелей-милиционеров, которые также выезжали в лес, когда пришло сообщение о правонарушении. В частности – Ермаковича, Борисова и Милентея.





- В ходе исследования вещественных доказательства по делу на установлено, кто именно из сотрудников ОВД нашел бело-красно-белый флаг. Также не установлена его принадлежность, не были устранены противоречия в объяснении свидетелей о месте, где именно его нашли, не устранены противоречия о времени и продолжительности задержанных женщин на месте совершения административного правонарушения, - подчеркнули в ведомстве.





Протест будет рассмотрен в областном суде Витебска: его либо отклонят, либо удовлетворят и отправят дело в отношении Северинец и Косновой на новое рассмотрение.





Напомним, что судья Вероника Борисова объявила, что дело в оношении Северинец и Косновой закрыто за недоказанностью вины и извинилась перед ними.



