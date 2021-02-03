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Прокуратура Витебска опротестовала решение суда о закрытии дела в отношении женщин, занимавшихся фитнесом в лесу

03.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, что 19 января суд Первомайского района прекратил административное дело в отношении Татьяны Северинец и Елены Косновой. Женщины были задержаны во время занятия ходьбой со скандинавскими палками. Их обвиняли в несанкционированном пикетировании. Судья Вероника Борисова закрыла дело по причине недоказанности вины.



Данное дело будет рассмотрено в областном суде Витебска. Об этом сообщает «Вiцебская Вясна».

- Вывод о том, что вина Татьяны Северинец и Елены Косновой не доказана в совершении административного правонарушения, был сделан преждевременно и без надлежащего расследования всех обстоятельств правонарушения, - говорится в сообщении.

Заместитель прокуратуры Витебска Кирилл Дубов отмечает, что судья Вероника Борисова должна была допросить других свидетелей-милиционеров, которые также выезжали в лес, когда пришло сообщение о правонарушении. В частности – Ермаковича, Борисова и Милентея.

- В ходе исследования вещественных доказательства по делу на установлено, кто именно из сотрудников ОВД нашел бело-красно-белый флаг. Также не установлена его принадлежность, не были устранены противоречия в объяснении свидетелей о месте, где именно его нашли, не устранены противоречия о времени и продолжительности задержанных женщин на месте совершения административного правонарушения, - подчеркнули в ведомстве.

Протест будет рассмотрен в областном суде Витебска: его либо отклонят, либо удовлетворят и отправят дело в отношении Северинец и Косновой на новое рассмотрение.

Напомним, что судья Вероника Борисова объявила, что дело в оношении Северинец и Косновой закрыто за недоказанностью вины и извинилась перед ними.
 
Теги: Витебск
 
 
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Напомним, что 19 января суд Первомайского района прекратил административное дело в отношении Татьяны Северинец и Елены Косновой. Женщины были задержаны во время...
 
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