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Нелегала-романтика задержали гродненские пограничники в 200 метрах от границы: Он шел из Польши на свидание с девушкой

03.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 января пограничным нарядом заставы «Тушемля» была обнаружена дорожка следов одного человека, которая вела из Польши в Беларусь. К месту обнаружения следов выехала тревожная группа. Вскоре в 200 метрах от границы был задержан неизвестный, сообщили в Госпогранкомитете.




Нарушителем оказался 19-летний молодой человек, который на правонарушение шел осознанно. Подготовился тоже основательно: при себе он имел 3 мобильных телефона, палатку, компас, газовый баллончик, вещи и продукты питания. Парень рассказал пограничникам, что сам он гражданин Украины, а нарушить границу решился, чтобы навестить девушку, которая живет в Беларуси.

Задержанный доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания. Нарушителю грозит депортация с запретом въезда в Республику Беларусь до 5 лет.
 
 
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31 января пограничным нарядом заставы «Тушемля» была обнаружена дорожка следов одного человека, которая вела из Польши в Беларусь. К месту обнаружения следов...
 
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