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Мировые цены на нефть растут
Источник материала: Партизан
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 3 февраля,
Мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,33%, составив 54,94 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 0,37% - до 57,67 доллара за баррель.
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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 3 февраля, передает RT.
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