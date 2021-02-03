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Мировые цены на нефть растут

03.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 3 февраля, передает RT.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,33%, составив 54,94 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 0,37% - до 57,67 доллара за баррель.
 
 
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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 3 февраля, передает RT.
 
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