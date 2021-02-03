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Китай планирует построить в Беларуси более тысячи социальных квартир

03.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Республика Беларуси и Китайская Народная Республика намерены подписать соглашение о реализации программы «Строительство социального жилья».

Международный договор планируют подписать белорусское и китайское правительства.Об этом сказано в постановлении Совета Министров Республики Беларусь.

Документ был принят в понедельник, 1 февраля, и опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

Главной целью программы является строительство в Беларуси социального жилья.

Ожидается, что в нашей стране появятся ещё 20 социальных домов. Здания будут строиться во всех областях.

Общее количество квартир социального жилья составит 1166. Суммарная площадь - около 66 000 квадратных метров.

Согласно программе, максимальная сумма расходов на реализацию проекта должна составить не более 222 миллионов китайских юаней (около 90 миллионов белорусских рублей).

Социальное жильё - жилплощадь, в которой имеет право проживать человек, заключивший специальный договор, пишет belnovosti.by

Единственная оплата - коммунальные платежи. Однако собственником является государство, поэтому гражданин не имеет права сдавать эту квартиру.

Также проживающий обязан покинуть жильё, если нарушил договор. Кроме того, квартира не передаётся по наследству.


Фото: © Белновости
 
 
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Республика Беларуси и Китайская Народная Республика намерены подписать соглашение о реализации программы «Строительство социального жилья».
 
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