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Китай планирует построить в Беларуси более тысячи социальных квартир
Источник материала: Партизан
Республика Беларуси и Китайская Народная Республика намерены подписать соглашение о реализации программы «Строительство социального жилья».
Международный договор планируют подписать белорусское и китайское правительства.Об этом сказано в постановлении Совета Министров Республики Беларусь.
Документ был принят в понедельник, 1 февраля, и опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.
Главной целью программы является строительство в Беларуси социального жилья.
Ожидается, что в нашей стране появятся ещё 20 социальных домов. Здания будут строиться во всех областях.
Общее количество квартир социального жилья составит 1166. Суммарная площадь - около 66 000 квадратных метров.
Согласно программе, максимальная сумма расходов на реализацию проекта должна составить не более 222 миллионов китайских юаней (около 90 миллионов белорусских рублей).
Социальное жильё - жилплощадь, в которой имеет право проживать человек, заключивший специальный договор,
Единственная оплата - коммунальные платежи. Однако собственником является государство, поэтому гражданин не имеет права сдавать эту квартиру.
Также проживающий обязан покинуть жильё, если нарушил договор. Кроме того, квартира не передаётся по наследству.
Фото: © Белновости
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Республика Беларуси и Китайская Народная Республика намерены подписать соглашение о реализации программы «Строительство социального жилья».
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