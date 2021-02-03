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Шесть белорусских мобильных издателей вошли в мировой топ App Annie

03.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

App Annie опубликовала топ-52 самых кассовых мобильных издателей в мире по итогу 2020 года.

Также App Annie опубликовала отдельный топ по издателям, чьи штаб-квартиры официально базируются в регионе EMEA (экономический регион, включающий Европу, Ближний Восток и Африку), сообщает app2top.ru. В этот рейтинг попали шесть белорусских паблишеров.
 
В топ-30 по загрузкам оказались студии SayGames и Playgendary. Они расположились в рейтинге 5 и 6 месте соответственно. По итогам прошлого года среди белорусских паблишеров SayGames и Playgendary заняли 1 и 2 место по загрузкам игр и приложений (по данным аналитической платформы Sensor Tower). У SayGames почти 900 миллионов загрузок (+2% к 2019 году), у Playgendary почти 740 миллионов скачиваний (+17,2%).


В топ-30 по выручке оказались четыре белорусские компании: Vizor (12 место), Samfinaco (Belka Games, 20 место), Wargaming (23 место), Melsoft (24 место). По данным Sensor Tower, среди белорусских компаний самую большую выручку по итогам прошлого года получила как раз компания Vizor — более 175 миллионов долларов (+78%). В мировом топ-52 по выручке белорусских паблишеров не оказалось. 


Если вы живёте в Беларуси (или даже если уже нет) и работаете в сфере ИТ — заполните анонимную анкету. Результаты исследования рынка труда появятся весной, пишет dev.by
 
 
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App Annie опубликовала топ-52 самых кассовых мобильных издателей в мире по итогу 2020 года.
 
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