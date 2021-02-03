Головченко проговорился: «Большинство делегатов собрания выступают за сохранение сильной президентской власти»













Он сообщил, что за прошедшие пять лет «мы не смогли добиться всех тех результатов, на которые хотели выйти». «Во многом на это оказали влияние внешние факторы, на которые нам сложно влиять, но сейчас загадывать то, что может случиться через год-два… У нас есть варианты действий на разные ситуации. Поэтому, если будет ситуация достаточно сложная, будем выходить на запасные варианты», — сказал глава правительства.





Отвечая на вопрос, будут ли на ВНС обсуждаться предложения политического характера, премьер-министр подчеркнул, что «в процессе обсуждения экономических вопросов неизбежно всплывают вопросы и общественно-политической модернизации».





По его словам, большинство делегатов ВНС «выступают за сохранение сильной президентской власти».





«Нет настроенности на то, что надо что-то сломать: мы прожили, условно говоря, с Конституцией 20 лет и все, она устарела — такого нет, — сказал Головченко. — Люди видят необходимость усиления каких-то элементов — например, усиление полномочий советов первичного уровня, потому что большинство из них представляют местные советы. Они хотят больше полномочий. Многие говорят о необходимости повышения роли парламента в управлении государством, где-то говорят о корректировке избирательного законодательства, обсуждают и вопрос, какая система выборная больше подходит для Беларуси».





Однако, как заявил глава правительства, «общая линия сводится к тому, что при всех этих новациях мы не должны ослабить президентскую власть, которая сцементировала страну и позволила устоять перед этим «шалёным націскам», который мы все недавно испытали».

Ситуация закольцовывается.