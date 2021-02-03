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Госсектор все равно себя изживет: почему приватизация лучше, чем ничего?

03.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на существование различных мифов вокруг приватизации, эксперты настаивают, что приватизация может быть успешной, если делать процесс прозрачным и обеспечить конкуренцию.

Госсектор все равно себя изживет: почему приватизация лучше, чем ничего?
фото: Белта, "Завод "Ветразь"
Госсектор все равно себя изживет: почему приватизация лучше, чем ничего?
В Беларуси независимые экономисты давно говорят о важности проведения структурных экономических реформ, в том числе, приватизации. Они объясняют необходимость ее проведения тем, что в нашей стране все еще большая доля собственности принадлежит государству, что в свою очередь не позволяет экономике эффективно работать, пишет Ежедневник.

Однако белорусские власти, если речь заходит о приватизации, всегда ссылаются на ее негативные последствия. По их словам, она приведет к социальному взрыву в стране.

Одно из последних заявлений Лукашенко касательно приватизации звучало так: в угоду «шарлатанам из-за границы» в Беларуси не будут приватизировать все и вся».

Еще ранее, накануне президентских выборов, в желании распилить и «прихватизировать» госсобственность в результате реформ он обвинил оппозицию. Лукашенко подчеркнул, что белорусский путь реформ – терпеливый и вдумчивый, а бездумная приватизация госпредприятий приведет к социальным взрывам.

Между тем, эксперты считают, что процесс приватизации руководство страны тормозит намеренно, а причина в одном – в страхе потерять контроль над экономикой.

Мифы о приватизации

Как отметила академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова в беседе с заместителем главы Совета Нацбанка Украины в 2016-2019 годах, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофеем Миловановым, вокруг приватизации до сих пор существует немало мифов и страхов. Вот некоторые из них: распродажа заводов, увольнение рабочих, безработица, потеря промышленного потенциала страны и пр.

Поэтому возникает закономерный вопрос: как же делать приватизацию правильно и как ее правильно коммуницировать белорусам?

«Приватизация – это как инструмент, например, скальпель. С помощью его можно человека вылечить либо им можно человека убить, – отметил Тимофей Милованов в рамках цикла вебинаров «Беларуские экономические перспективы. Беседы с опытными реформаторами». – Поэтому идея, которая стоит за приватизацией, должна звучать так: мы хотим развивать экономику через увеличение роли частного сектора, потому что частный сектор более эффективен, чем государственный».

Однако, он признал, что переход от госсектора к частному – достаточно болезненный, и здесь может таиться много опасностей.

Прозрачность и конкуренция

«Одна из них – процесс приватизации может захватить какая-то группа людей, как это происходило в Украине. В результате у нас появились олигархи, – напомнил он.

Поэтому, обратил внимание украинский эксперт, приватизацию должны делать компетентные люди.

В качестве положительного примера, где приватизация прошла успешно, он привел Польшу, где был разработан механизм конкуренции.

«Поэтому в ходе приватизации, во-первых, нужно следить за прозрачностью процесса, во-вторых, нужно создавать условия конкуренции», – подчеркнул Милованов.

«Также важно не потерять хорошие предприятия. Нужно со всей ответственность подойти к вопросу о том, что делать с предприятиями после приватизации, к вопросу о наложении инвестобязательств, о наложении обязательств о модернизации и т.д.», – считает он.

Не менее важен вопрос национальной и стратегической безопасности, считает эксперт из Украины. По его словам, нельзя просто бросить предприятие на рынок на продажу – мол, кто купит, тот и купит. Это опасно.

«Понятно, что на практике все это сделать непросто, поэтому нужны компетентные, некоррумпированные специалисты, работающие в интересах общества. Я лично верю в очень быстрые и жесткие реформы, но их должны делать очень компетентные люди», – отметил Милованов.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на опасности, которые могут поджидать страны в процессе приватизации, в любом случае приватизация лучше, чем не делать ничего, так как в будущем госсектор, в том числе и в Беларуси, все равно себя изживет.
 
 
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