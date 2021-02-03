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«Манчестер Юнайтед» уничтожил «Саутгемптон» со счетом 9:0 и повторил рекорд АПЛ
Источник материала: Tut.by
В матче Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» 3 февраля одержал победу над «Саутгемптоном» со счетом 9:0.
В составе «дьяволов» отличились Аарон Ван-Биссака, Маркус Рэшфорд, Ян Беднарек, Эдисон Кавани, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Дэниел Джеймс и Антони Марсьяль, оформивший дубль.
9:0 — крупнейший счет в истории премьер-лиги. Ранее всего два матча завершились со счетом 9:0 — в 1995 году МЮ забил девять мячей «Ипсвичу», а в 2019-м «Саутгемптон» девять раз поразил ворота «Лестера».
Отметим, что в этом матче 23-летний Рашфорд забил 83-й мяч за свою команду во всех турнирах. По этому показателю он опередил легенду клуба Эрика Кантона, на счету которого 82 гола.
Ближайшая цель Рашфорда — Дэвид Бекхэм, у которого 85 голов. Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни — 253 гола.
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Рэшфорд побил достижение Кантона по голам за «Манчестер Юнайтед».
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