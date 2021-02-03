В Смолевичском районе Peugeot попал под встречную фуру - водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с большегрузом вблизи деревни Присынок Смолевичского района, сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: ГАИ

Авария произошла 2 февраля, около 18.00, на 15-м километре трассы Р53. По предварительной информации, 26-летний водитель Peugeot двигался в направлении Жодино, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фуру DAF, которой управлял 31-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.