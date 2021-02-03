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Самый богатый человек в мире уходит с поста гендиректора Amazon

03.02.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Самый богатый человек в мире - американский предприниматель Джефф Безос - принял решение покинуть пост генерального директора известной компании Amazon: об этот сообщили источники зарубежных СМИ.

© AFP 2020 / WIN MCNAMEE
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Недавно в таблоидах появилась новость, мгновенно разлетевшаяся по сети. В своем официальном обращении компания Amazon подтвердила, что 57-летний Безос уходит с поста, который занимал на протяжении 27 лет. Напомним, что сегодня компания - одна из самых успешных в мире, а состояние Безоса составляет 196,2 миллиарда долларов.

О своем уходе Безос сообщил в письме, которое отправил сотрудникам вместе с отчетом прибыли Amazon за 2020 год. В нем же он озвучил имя своего последователя - им стал Энти Ясси.

Это не означает, что Безос уйдет в никуда: бизнесмен станет председателем совета директоров и будет следить за успехами преемника со скамейки запасных.

Безос отметил, что продолжит уделять внимание своему детищу, но большую часть времени будет тратить на благотворительный фонд и работу в аэрокосмической компании Blue Origin.

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О своем решении 57-летний бизнесмен сообщил в письме, опубликованном вместе с итоговым отчетом о доходах компании за "пандемийный" 2020 год.
 
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