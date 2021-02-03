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Прототип ракеты Starship совершил безупречный полет и взорвался при посадке (видео)

03.02.2021 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания SpaceX провела очередной тестовый запуск прототипа ракеты-носителя Starship, который прошел гладко в воздухе, однако при посадке ракета взорвалась. Испытания длились менее семи минут, а прототип смог достичь высоты почти 10 километров. Завершающим этапом должна была стать посадка ракеты, однако система не смогла достаточно выровнять ее и замедлить движение.

Уже второе подряд испытание заканчивается неудачей, напоминает CBSNews. Прошедший запуск откладывался из-за задержки разрешения на проведение полетов.

В рамках прошедшего испытания ракета поднялась на заданную высоту, после чего последовательно были выключены все двигатели. Ракета стабилизировалась при снижении за счет конструктивных элементов. При приближении к посадочной площадке один из двигателей планово перезапустился, чтобы поставить аппарат строго вертикально. Судя по всему, процесс пошел медленнее, чем ожидалось, вероятно, помощь должен был обеспечить второй двигатель.

SN9 взорвалась, не повредив стоящий неподалеку SN10. Когда будет запущен очередной прототип, пока неизвестно.

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Компания SpaceX провела очередной тестовый запуск прототипа ракеты-носителя Starship, который прошел гладко в воздухе, однако при посадке ракета взорвалась. Испытания...
 
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