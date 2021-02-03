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Массовые акции протеста прошли в России в день суда по делу Навального
Источник материала: ОНТ
2 февраля в России прошли массовые несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. Об этом
Во вторник Московский городской суд отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и
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Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
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2 февраля в России прошли массовые несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. Об этом информирует РИА «Новости». Во вторник Московский городской...
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