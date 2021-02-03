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Массовые акции протеста прошли в России в день суда по делу Навального

03.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовые акции протеста прошли в России в день суда по делу Навального

2 февраля в России прошли массовые несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. Об этом информирует РИА «Новости».

Во вторник Московский городской суд отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального – в колонии. После этого на улицы вышли сторонники оппозиционного политика. Самыми массовыми были акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным «ОВД-Инфо» к 01:00 3 февраля в российских городах были задержаны 1012 протестующих, 828 из них – в Москве, более 150 человек задержали в Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

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2 февраля в России прошли массовые несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. Об этом информирует РИА «Новости». Во вторник Московский городской...
 
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