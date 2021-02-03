Прототип космического корабля Starship снова взорвался во время испытаний

Источник материала: ОНТ

В Техасе (США) на испытаниях взорвался прототип ракеты Starship компании SpaceX. При этом главная цель испытания была достигнута, информирует РИА «Новости».

Уточняется, что испытания проводились для проверки контроля корабля на этапе сверхзвукового возвращения.

Это был уже второй запуск Starship на высоту свыше 10 км. Во время первых подобных испытаний космический корабль также взорвался и был разрушен при посадке. Тогда испытания все равно были признаны успешными из-за достижения главной цели – проверки поведения ракеты в воздухе: работоспособности систем, разворотов и управляемости при планировании к поверхности Земли.

Космический корабль Starship создают для дальних пилотируемых полетов в космос.

Фото: скриншот из видео SpaceX

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