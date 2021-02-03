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Музыкальную терапию успешно применяют в минском инклюзивном центре: его маленькие посетители – с нарушениями развития
Источник материала: ОНТ
Мелодии, которые лечат. Музыкальную терапию успешно применяют в одном из столичных инклюзивных центров.
Многие его маленькие посетители – с нарушениями развития. Однако петь они начинают даже раньше, чем говорить. Над особенностями, поведенческими и речевыми, здесь работают в комплексе. В основе всего – музыка. Она успокаивает детей, развивает их творческие способности и помогает в общении.
Через три месяца такой терапии малыши становятся более коммуникабельными и самостоятельными. В дальнейшем многие продолжают заниматься музыкой, тем самым доказывая: недуг таланту не помеха. Дети с особенностями развития, как и их сверстники, играют на разных инструментах, развивают вокальные способности и побеждают на международных конкурсах.
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Музыкальную терапию успешно применяют в минском инклюзивном центре: его маленькие посетители – с нарушениями развития
Мелодии, которые лечат. Музыкальную терапию успешно применяют в одном из столичных инклюзивных центров. Многие его маленькие посетители – с нарушениями развития....
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