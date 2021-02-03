Первый миллиард киловатт-часов получен на БелАЭС

Источник материала: ОНТ

Миллиард киловатт-часов на счету первого энергоблока Белорусской атомной электростанции.

Как сообщили в Минэнерго, на объекте продолжается опытно-промышленная эксплуатация и тестирование систем. С вводом двух энергоблоков страна получит 18 млрд киловатт-часов энергии в год. Это покроет около 40% внутренних потребностей и позволит ежегодно замещать 4,5 млрд кубометров природного газа.

Напомним, первый энергоблок атомной электростанции в Островце должен быть введён в эксплуатацию уже в этом году, второй - в первой половине следующего.





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