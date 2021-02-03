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Первый миллиард киловатт-часов получен на БелАЭС
Источник материала: ОНТ
Миллиард киловатт-часов на счету первого энергоблока Белорусской атомной электростанции.
Как сообщили в Минэнерго, на объекте продолжается опытно-промышленная эксплуатация и тестирование систем. С вводом двух энергоблоков страна получит 18 млрд киловатт-часов энергии в год. Это покроет около 40% внутренних потребностей и позволит ежегодно замещать 4,5 млрд кубометров природного газа.
Напомним, первый энергоблок атомной электростанции в Островце должен быть введён в эксплуатацию уже в этом году, второй - в первой половине следующего.
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Миллиард киловатт-часов на счету первого энергоблока Белорусской атомной электростанции. Как сообщили в Минэнерго, на объекте продолжается опытно-промышленная...
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