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Первый миллиард киловатт-часов получен на БелАЭС

03.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый миллиард киловатт-часов получен на БелАЭС

Миллиард киловатт-часов на счету первого энергоблока Белорусской атомной электростанции.

Как сообщили в Минэнерго, на объекте продолжается опытно-промышленная эксплуатация и тестирование систем. С вводом двух энергоблоков страна получит 18 млрд киловатт-часов энергии в год. Это покроет около 40% внутренних потребностей и позволит ежегодно замещать 4,5 млрд кубометров природного газа. 

Напомним, первый энергоблок атомной электростанции в Островце должен быть введён в эксплуатацию уже в этом году, второй - в первой половине следующего. 


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Миллиард киловатт-часов на счету первого энергоблока Белорусской атомной электростанции. Как сообщили в Минэнерго, на объекте продолжается опытно-промышленная...
 
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