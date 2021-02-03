В Калифорнии три человека пострадали при взрыве на съемочной площадке

Источник материала: ОНТ

2 февраля на съемочной площадке в пригороде Лос-Анджелеса (Калифорния, США) прогремел взрыв. В результате инцидента были травмированы три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Пострадавших госпитализировали. Их состояние оценили как тяжелое.

После взрыва вспыхнул пожар. Его уже потушили.

О причинах происшествия не сообщается.

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