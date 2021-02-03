Всебелорусское народное собрание: Могилёвскую область представят делегаты разных профессий

Источник материала: ОНТ

Могилёвскую область на Всебелорусском народном собрании представят люди разных профессий и сфер деятельности.

Николай Борисенко руководит могилёвскими поисковиками почти 3 десятка лет. За это время число небезразличных к своей истории участников стало вдвое больше. Поисковики помогли установить имена 26 тыс. солдат и офицеров Красной армии, которые считались пропавшими без вести. Полторы тысячи бойцов перезахоронены. Важно сохранить преемственность поколений прививать интерес молодёжи к своей истории.

Николай Борисенко, руководитель могилёвского поискового историко-патриотического клуба «Виккру»: «Поисковая работа, по нашему убеждению, – это основа не только военно-патриотического воспитания, но и воспитания вообще молодых людей. Хотелось бы предложить общественным поисковым формированиям разрешить весь комплекс поисковых и разведывательных работ для молодёжи. На сегодня, нормативная база этого не предусматривает. Раскопками имеет право заниматься 52-й батальон Министерства обороны».

Уже в марте начнётся новая поисковая вахта. Она охватит практически все районы Могилёвской области. А на Всебелорусское народное собрание делегат Николай Борисенко отправится уже на следующей неделе.





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