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Всебелорусское народное собрание: Могилёвскую область представят делегаты разных профессий
Источник материала: ОНТ
Могилёвскую область на Всебелорусском народном собрании представят люди разных профессий и сфер деятельности.
Николай Борисенко руководит могилёвскими поисковиками почти 3 десятка лет. За это время число небезразличных к своей истории участников стало вдвое больше. Поисковики помогли установить имена 26 тыс. солдат и офицеров Красной армии, которые считались пропавшими без вести. Полторы тысячи бойцов перезахоронены. Важно сохранить преемственность поколений прививать интерес молодёжи к своей истории.
Уже в марте начнётся новая поисковая вахта. Она охватит практически все районы Могилёвской области. А на Всебелорусское народное собрание делегат Николай Борисенко отправится уже на следующей неделе.
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Могилёвскую область на Всебелорусском народном собрании представят люди разных профессий и сфер деятельности. Николай Борисенко руководит могилёвскими...
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