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Всебелорусское народное собрание: Могилёвскую область представят делегаты разных профессий

03.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Могилёвскую область на Всебелорусском народном собрании представят люди разных профессий и сфер деятельности.

Николай Борисенко руководит могилёвскими поисковиками почти 3 десятка лет. За это время число небезразличных к своей истории участников стало вдвое больше. Поисковики помогли установить имена 26 тыс. солдат и офицеров Красной армии, которые считались пропавшими без вести. Полторы тысячи бойцов перезахоронены. Важно сохранить преемственность поколений прививать интерес молодёжи к своей истории. 

Николай Борисенко, руководитель могилёвского поискового историко-патриотического клуба «Виккру»: «Поисковая работа, по нашему убеждению, – это основа не только военно-патриотического воспитания, но и воспитания вообще молодых людей. Хотелось бы предложить общественным поисковым формированиям разрешить весь комплекс поисковых и разведывательных работ для молодёжи. На сегодня, нормативная база этого не предусматривает. Раскопками имеет право заниматься 52-й батальон Министерства обороны».

Уже в марте начнётся новая поисковая вахта. Она охватит практически все районы Могилёвской области. А на Всебелорусское народное собрание делегат Николай Борисенко отправится уже на следующей неделе. 


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Могилёвскую область на Всебелорусском народном собрании представят люди разных профессий и сфер деятельности. Николай Борисенко руководит могилёвскими...
 
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