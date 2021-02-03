В 11 лет он сдвигал с места самолеты и поднимал 240 тонн на шпагате. Посмотрите, как сложилась судьба мальчика-силача

Источник материала: ОНТ

Мама Брюса Хлебникова была ярой поклонницей Брюса Ли. Поэтому мальчик получил имя кумира и с детства приучался к боевым искусствам.

В три года мальчик ходил по битому стеклу, садился на шпагат и владел приемами ушу.

В пятилетнем возрасте Брюс уже завоевывал награды на соревнованиях, ставил рекорды и поднимал тяжести при помощи не только рук, но и своих длинных волос.



В 11 лет мальчик протащил истребитель-бомбардировщик, поднял 240 тонн на провесном шпагате, сдвинул 38-тонный кран на десять сантиметров, привязавшись к нему своими длинными волосами.



В 12-летнем возрасте Брюс попал в Книгу рекордов Гиннесса, сдвинув с места два боевых самолета (4-тонный истребитель сдвинул волосами на 142 см, бомбардировщик весом 12 тонн – на 68 см, пристегнувшись наплечными ремнями). Пароходы, пассажирские автобусы, автомобили - мальчик рос и продолжал передвигать очень тяжелые предметы на радость публике.





Брюс успел поучаствовать в шоу "Танцы со звездами", продолжает выступать в программах и давать интервью.





В 2017 году молодой человек шокировал общественность тем, что остриг свои легендарные длинные волосы.

Сейчас Брюс молодой мужчина, успевший отпраздновать 30-летний юбилей. Он продолжает тренироваться и демонстрировать силовые трюки.

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