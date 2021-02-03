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В 11 лет он сдвигал с места самолеты и поднимал 240 тонн на шпагате. Посмотрите, как сложилась судьба мальчика-силача
Источник материала: ОНТ
Мама Брюса Хлебникова была ярой поклонницей Брюса Ли. Поэтому мальчик получил имя кумира и с детства приучался к боевым искусствам.
В три года мальчик ходил по битому стеклу, садился на шпагат и владел приемами ушу.
В пятилетнем возрасте Брюс уже завоевывал награды на соревнованиях, ставил рекорды и поднимал тяжести при помощи не только рук, но и своих длинных волос.
Брюс успел поучаствовать в шоу "Танцы со звездами", продолжает выступать в программах и давать интервью.
В 2017 году молодой человек шокировал общественность тем, что остриг свои легендарные длинные волосы.
Сейчас Брюс молодой мужчина, успевший отпраздновать 30-летний юбилей. Он продолжает тренироваться и демонстрировать силовые трюки.
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В 11 лет он сдвигал с места самолеты и поднимал 240 тонн на шпагате. Посмотрите, как сложилась судьба мальчика-силача
Мама Брюса Хлебникова была ярой поклонницей Брюса Ли. Поэтому мальчик получил имя кумира и с детства приучался к боевым искусствам. В три года мальчик ходил по...
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