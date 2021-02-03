«Катастрофическая утрата доверия общества к госорганам». Данные соцопроса

Источник материала: Салiдарнасць

Кому доверяют белорусы?

Свежий опрос Chatham House еще раз подтвердил тотальную делегитимизацию всех органов власти. Социологическое исследование было проведено Chatham House среди белорусских городских жителей методом CAWI на репрезентативной выборке с 926 человек. Исследование было проведено с 14 по 20 января.

Оказалось, что больше всего на сегодняшний день белорусы доверяют негосударственным СМИ и православной церкви. Вот список белорусских институтов по уровню доверия (напротив названия института % респондентов, которые ему «полностью доверяют» или «скорее доверяют»).

Негосударственные СМИ - 50%

Православная церковь - 45%

Штаб Виктора Бабарико - 43%

Католическая церковь - 42%

Администрация моего предприятия - 40%

Штаб Светланы Тихановской - 39%

Координационный Совет - 39%

Независимые профсоюзы - 39%

Армия - 37%

Налоговые органы - 31%

Милиция - 25%

Президент - 24%

Конституционный суд - 23%

Народное антикризисное управление - 22%

Совет Министров (правительство) - 22%

Органы госбезопасности - 22%

Местные органы власти - 21%

Судебные органы - 20%

Официальные профсоюзы - 20%

Протестантская церковь - 18%

Национальное собрание (парламент) - 18%

Государственные СМИ - 16%

Центральная избирательная комиссия - 15%

Иными словами, произошла катастрофическая утрата доверия общества к госорганам, правоохранительной и судебной системе и, в особенности, к ЦИКу и государственным СМИ.

Однако вместо того, чтобы восстанавливать это доверие власти репрессируют самые популярные общественные институты (независимые СМИ) и продолжают заниматься пропагандой посредством. К чем приводит такое игнорирование общественного мнения, мы уже видели во время прошедших президентских выборов.