Вынесен новый приговор за «оскорбление президента»

Жителя Дзержинска Андрея Ковальчука осудили на полтора года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Такое решение вынес 2 февраля суд Дзержинского района (Минская область).



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Ковальчук признан виновным по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) и по ст. 368 (оскорбление президента).

Как сообщает spring96.org, согласно предъявленному обвинению, Ковальчук 24 сентября 2020 года в Дзержинске примерно в 23.32, находясь в общественном месте, с помощью баллончика с краской «умышленно нанес на секцию бетонного ограждения ПУП «Амкодор-ДОМЗ» циничные надписи и графический рисунок, чем совершил осквернение сооружений и причинил ущерб предприятию на сумму 108,43 рубля. Ковальчука задержали 26 сентября, а через два дня освободили.

Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также возместил материальный ущерб в полном объеме.

Ковальчук имеет инвалидность третьей группы и несовершеннолетнего ребенка на иждивении. К делу были приобщены положительные характеристики на обвиняемого.

Суд назначил именно такое наказание, которое запросил прокурор, — ограничение свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на полтора года.