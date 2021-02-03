Гендиректор EBU: «Евровидение» — музыкальный конкурс вне политической повестки

«Евровидение» — музыкальный конкурс вне политической повестки, заявил генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ноэль Курран в ответ на обращение Белорусского фонда культурной солидарности (BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation) об исключении Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси (НГТРК, Белтелерадиокомпания) из состава организации. Фото письма руководитель фонда Сергей Будкин разместил в «Фейсбуке».





В письме отмечается, что EBU как профессиональная ассоциация общественных СМИ в Европе твердо привержен свободе выражения и защите ценностей общественных СМИ, включая независимость и ответственность. Организация продолжает «внимательно контролировать состояние медиа в Беларуси» и «решительно осудила» нападения милиции на местных и зарубежных журналистов после президентских выборов.

Курран сообщил, что EBU официально призвал Белтелерадиокомпанию как члена союза «защитить профессиональные журналистские ценности и гарантировать гражданам доступ к информации, которая позволит им услышать множество мнений и сформировать свое собственное независимое суждение».

Европейский вещательный союз знает о решении НГТРК не отправлять дуэт VAL на «Евровидение» в этом году. Как отмечается в письме, ряд конкурсантов, отобранных на конкурс в 2020 году, когда конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19, не вернутся в 2021-м, и это решение — исключительная ответственность каждой участвующей телекомпании.

«Я бы хотел также подчеркнуть, что «Евровидение» — музыкальный конкурс вне политической повестки. Мы последовательно и решительно противостоим попыткам использовать это культурное событие в политических целях», — заявил Курран, подчеркнув, что и EBU — это профессиональная организация вне политики.

В январе Белорусский фонд культурной солидарности объявил о начале кампании #stopBT, цель которой — лишить Белтелерадиокомпанию права на трансляцию и участие в международном песенном конкурсе «Евровидение». Соответствующее письмо было направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеве.

«Нет, мы не хотим лишить Беларусь «Евровидения». Мы хотим добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что имеет название «Европейский», так как это здание находится не на территории Европы. Оно на территории Зла», — сообщили в фонде.

В BCSF заявили, что белорусское государственное телевидение сегодня — «это не медиа, а инструмент политического давления и пропаганды, с помощью которого в обществе разжигается вражда». «Они увольняют своих сотрудников прямо за пост в сетях, разрывают контракты за выражение своей гражданской позиции, как случилось с победителями национального отбора к «Евровидению-2020» VAL.musicproject. А тех, кто еще остался работать, держат в страхе», — отметили в фонде.