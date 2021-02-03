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Где ГАИ расставила «ловушки»
Источник материала: Навiны
Госавтоинспекция продолжает вести борьбу с нарушителями установленных на дорогах страны скоростных режимов.
Кроме работы экипажей ДПС, расставлены переносные радары. Так, в частности, сегодня они будут находиться:
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как
Напомним, после
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция
В связи с
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Госавтоинспекция продолжает вести борьбу с нарушителями установленных на дорогах страны скоростных режимов.
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