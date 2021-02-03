Где ГАИ расставила «ловушки»

Госавтоинспекция продолжает вести борьбу с нарушителями установленных на дорогах страны скоростных режимов.





Кроме работы экипажей ДПС, расставлены переносные радары. Так, в частности, сегодня они будут находиться:

трасса М8 (Витебский район);

дорога Р46 (Ушачский район);

дорога Р21 (Лиозненский район);

трасса М10 (подъезд к Гомелю);

трасса М10 (114-й километр);

трасса М8 (343-й километр);

Гродно (улица Брикеля);

Гродно (улица Клецкова);

дорога Р11 (Кореличский район);

дорога Р99 (Волковысский район).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше» .

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля .

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГАИ настоятельно рекомендует водителям: