Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник

Источник материала: АФН

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для российских военных успешно запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, спутник уже выведен на расчетную орбиту.

Пуск произведен 2 февраля в 23:45 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил. Старт ракеты прошел в штатном режиме, сообщило Минобороны РФ.

Это первый пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году, отмечает РБК.

Последний раз ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена с космодрома Плесецк в декабре 2020 года. Тогда она доставила в космос спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах Минобороны.