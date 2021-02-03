Белорусские историки: кампания по запрету БЧБ-флага ведёт к расколу общества

















"Сегодняшняя официозная пропагандистская кампания по дискредитации и запрету национального и государственного символа Беларуси бело-красно-белого флага не имеет никакого исторического обоснования, ведёт к расколу общества и разжигания вражды между гражданами Беларуси, — пишут они. — Организаторы и участники этой компании должны понести ответственность не только перед судом истории, но и юридическую".





Историки напоминают, что в 1991-1994 годах бело-красно-белый флаг был государственным в Беларуси.





"За прошлый век бело-красно-белый флаг стал духовным достоянием и моральной ценностью для миллионов белорусов, независимо от их политических взглядов, — цитируем заявление. — Использование коллаборационистами национальных символов во времена Второй мировой войны было обычным делом в Европе и не может вести к их дискредитации".





Заявление подписали доктора наук Александр Кравцевич, Александр Смоленчук, Сергей Токть и другие. Подписи под ним продолжают собирать.



