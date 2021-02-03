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Арсений Сивицкий: Заявление Медведева расставляет перед Лукашенко ловушку, из которой невозможно выбраться без существенных потерь

03.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Интеграция на условиях Москвы будет означать устранение Лукашенко как политического игрока".




Заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о безальтернативности интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства не направлено на реанимацию проекта углубленной интеграции. Оно расставляет перед Александром Лукашенко очередную рефлексивную ловушку, из которой в нынешних внутри- и внешнеполитических условиях невозможно выбраться без существенных потерь, пишет директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, политолог Арсений Сивицкий.

Выбор белорусских властей в пользу углубленной интеграции, как и отказ от такого выбора, повлечёт углубление внутриполитического кризиса. В первом случае - из-за роста протестных настроений в связи с предательством национальных интересов со стороны белорусских властей. Во втором - в связи с усиливающимся политическим и экономическим давлением Кремля на Лукашенко и дальнейшим его вмешательством во внутренние дела Беларуси.

На самом деле в Кремле отказались от проекта углубленной интеграции еще в конце 2019 года. Это решение связано с неспособностью преодолеть сопротивление Лукашенко и белорусского общества, а также с начавшейся ревизией внешнеполитических интересов и целей России в пост-трамповских (а позже - и пост-пандемических) реалиях. В рамках этого процесса идёт работа над сокращением финансовых обязательств в рамках интеграционных структур и сброс токсичных активов.

Это не означает, что Кремль полностью отказывается от гегемонии на постсоветском пространстве, просто теперь она будет реализовываться инструментами политико-дипломатического влияния и вмешательства во внутренние дела, и Москва больше не будет платить за лояльность по формуле экономическая и политическая поддержка в обмен на геополитические поцелуи. Более того, в связи с Актом о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси интеграция Беларуси и России запустит процесс ввода драконовских санкций со стороны США в отношении двух стран. А Кремль этого сценария пытается избежать любыми способами.

Заявление Медведева, прежде всего, свидетельствует о том, что в Кремле совершенно не впечатлены последними пророссийскими реверансами Лукашенко, включая предварительное его согласие на усиление зависимости Беларуси от транзита нефтепродуктов через Россию и оголтелую антизападную риторику. Москва рассматривает их как попытку отсрочить или вообще заболтать выполнение "сочинских договоренностей".

Кремлю нужна углубленная интеграция сугубо на его условиях - как односторонее подчинение Беларуси Москве без каких-либо финансово-политических обязательств со стороны России (по армянской модели). Такая углубленная интеграция на условиях Москвы, как и конституционная реформа по российскому сценарию, будет означать демонополизацию власти Лукашенко и его устранение как политического игрока. А это та красная линия, которую Лукашенко по субъективным и объективным причинам никогда не пересечет, что прекрасно осознают в Кремле.

Это означает, что уже в ближайшее время Москва начнёт усиливать давление на Минск, раскачивая белорусский внешнеполитический маятник и подталкивая белорусское руководство в сторону Запада. Но, как показывают последние сигналы, исходящие из Минска в адрес западных стран, Лукашенко не может предложить никакой приемлемой сделки или хотя бы повестки для нормализации отношений с ними, так как она требует кардинального исправления ошибок 2020 года.

От статуса Беларуси как донора региональной стабильности и безопасности 2014-2019 гг., который можно было конвертировать в дивиденды для легитимизации транзита власти в будущем на условиях самого Лукашенко, не осталось камня на камне. Отмена смертной казни и освобождение политзаключённых являются базовыми предварительными условиями для того, чтобы западные страны просто опять начали замечать нашу страну на карте мира. Наконец, аргумент об угрозе вмешательства во внутренние дела Беларуси и якобы дальнейшей экспансии России на западном направлении в условиях, когда Кремль прощупывает почву для "новой перезагрузки" отношений с Западом и международной легитимизации транзита власти, выглядит все менее убедительным.

Поэтому рефлексивная ловушка Медведева - она же ловушка и геополитическая.
 
Теги: Минск
 
 
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