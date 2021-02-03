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Минспорта совместно с АБФФ отменили зимние сборы в Турции для судей
Источник материала: Партизан
Министерство спорта совместно с АБФФ отменили ежегодные зимние сборы в Турции для судей, сообщает журналист Николай Иванов.
Отметим, в предыдущие годы судьи готовились к сезону за рубежом.
Ранее Министерство спорта запретила клубам, которые финансируются из государственного бюджета проводить сборы за границей. Однако «Шахтер» отправился готовиться в ОАЭ.
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Министерство спорта совместно с АБФФ отменили ежегодные зимние сборы в Турции для судей, сообщает журналист Николай Иванов.
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