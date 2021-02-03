Максима Знака номинировали на престижную международную премию

Они номинируют белорусского адвоката Максима Знака на международную премию имени Трарье в области прав человека – самую престижную в данной сфере.





Тихановская направила официальное письмо в адрес комитета премии им. Людовика Трарье, – говорится в тексте, опубликованном в ее официальном телеграмм-канале.









Фото: КС После событий 9 августа 2020 года Светлана Тихановская выступила с инициативой создания Координационного совета белорусской оппозиции, который займется процессом мирной передачи власти. В Координационный совет вошел Максим Знак. Юрист подал жалобу в Верховный Суд, приложив 25 папок с доказательствами фальсификаций результатов избирательной кампании.

Максим Александрович родился в Минске . Окончил юридический факультет БГУ. В 2009-м стал кандидатом юридических наук. После этого молодой человек успел поучиться в Польше, где получил степень MBA, имея теперь возможность выполнять работу руководителя среднего и высшего звена.



Максим Знак стал первым адвокатом, который по доверенности подал в ЦИК заявление о регистрации в качестве кандидата в президенты находящегося под стражей бывшего банкира.





С 9 сентября адвокат находится в следственном изоляторе.







