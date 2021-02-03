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Владимир Базанов: «Официального отказа от «Городеи» мы пока не получили. Но не страшно, даже если в высшей лиге будет 15 команд»

03.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что «Городея» пока не отказалась от участия в высшей лиге.

– Все клубы спонсируются местными органами власти. Сколько они смогут содержать? Я не знаю. Смогут содержать «Городею» – значит, смогут. Не смогут – значит, откажутся от высшей лиги. Пока официального отказа от «Городеи» мы не получили.

- Есть варианты: 15, 16 команд?

– Будем видеть. Не страшно, даже если будет 15 команд.

- Есть ли шанс сохранить футбол в Городее хоть на каком-то уровне?

– Это все зависит от местных органов власти. Мы в Несвиже положили большое поле, там должны заниматься дети. Остальные вопросы на усмотрение местных органов власти, – сказал Базанов в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Ранее сообщалось, что «Сморгонь» готовит документы для выступления в высшей лиге.
 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что «Городея» пока не отказалась от участия в высшей лиге.
 
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