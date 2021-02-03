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Из-за инцидента с хлором в спортшколе Житковичей за медпомощью обратилось 29 человек

03.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В спортшколе Житковичей произошел инцидент во время приготовления обеззараживающего раствора для воды бассейна.


Иллюстрационное фото

Как сообщает МЧС, из-за неосторожного обращения работника с хлором и соляной кислотой произошла реакция с образованием паров. Попадание раствора в бассейн не было допущено.
 
В учреждения здравоохранения после этого обратились 29 человек, в том числе 18 детей в возрасте 8-13 лет. Четыре человека, из них три ребенка, были оставлены для меднаблюдения в больнице.

Работниками ГУ «Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» взяты пробы воды, концентрация химических веществ не превышает нормы
 
 
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В спортшколе Житковичей произошел инцидент во время приготовления обеззараживающего раствора для воды бассейна.
 
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