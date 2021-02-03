Источник материала: Хартия'97

Кто заплатит за переориентацию белорусского транзита на российские порты? Татьяна Маненок, «Белрынок»

3.02.2021, 9:56

Таракан снова просчитался в играх с Москвой.

Тема политического разворота транзита белорусских нефтепродуктов с портов стран Балтии на российские порты, инициированная Александром Лукашенко в расчете получить от Кремля поддержку на фоне острейшего политического кризиса после августовский событий в стране, похоже, близится к некой развязке. При этом Минск рассчитывал, что все издержки оплатит Москва. Однако не похоже, что это будет именно так.

Инициатива Лукашенко развернуть поток белорусских нефтепродуктов на российские порты попала, как он и ожидал, на благодатную почву — ведь Кремль уже давно пытался добиться именно этого от официального Минска.

Но все предыдущие попытки были безуспешными. Несмотря на политические заверения и обещания, экономика оказывалась сильнее — белорусские нефтегрузы по-прежнему перегружались там, где это было более выгодно. А именно: через порты Литвы, Латвии и Эстонии, поскольку эти направления были более конкурентоспособными в сравнении с логистикой в направлении портов Ленобласти РФ.

С точки зрения логистических преимуществ, прибалтийский маршрут был и до сих пор остается самым выгодным для транзита белорусских нефтепродуктов. Поэтому заявление Лукашенко о развороте логистики – исключительно политический экспромт, реализация которого обошлась бы слишком дорого для белорусской экономики.

Практика показала, что даже действующая на сегодняшний день скидка РЖД в объеме 50% к тарифам на перевозки белорусских нефтепродуктов в направлении перевозки портов Ленобласти не работает – их по-прежнему невыгодно переваливать через российские порты, поскольку логистика в целом с учетом портовых издержек получается более затратной. По одной из оценок, даже с учетом действующей до 2025 года скидки РЖД (действующей до 2025 года) вариант в Усть-Луге будет для белорусских экспортеров нефтепродуктов примерно на 10 долларов за тонну дороже, чем перевалка через литовский терминал в Клайпеде.

Неслучайно вслед за этим эмоциональным заявлением Лукашенко стал говорить о необходимости договориться с РФ по тарифным скидкам, чтобы компенсировать неизбежные издержки логистического разворота. Однако, готова ли Москва взять на себя все дополнительные издержки этого принципиального важного для нее проекта или же она рассчитывает разделить их с Беларусью, пока неясно.

Эксперт: РФ невыгодно брать на себя все издержки

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов считает, что России невыгодно идти на уступки Беларуси в переводе транзита из Прибалтики. Он считает, что будущее этого проекта будет зависеть от политической воли Кремля.

«Логистически поставки через Усть-Лугу обойдутся белорусам чуть дороже. Позиция Лукашенко такая: «компенсируйте эти расходы». Дальше все будет зависеть от того, насколько Россия умеет убеждать своих партнеров», — отметил Симонов в интервью порталу «Евразия.Эксперт».

По его словам, «Лукашенко сейчас фактически спас Путин, поэтому все будет зависеть от действий с российской стороны».

«Если мы это терпим, то вопрос решится, только если мы компенсируем Белоруссии разницу. Если все-таки мы вспомним, что нам должны, а не мы должны, то этот вопрос решится политическим путем», — сказал Симонов.

Москва «дожимает» важный для себя логистический проект

Тем не менее пока неясно, намерен ли Кремль продвигать этот проект методом политического давления или же готов компенсировать Беларуси неизбежные потери.

Минск и Москва в прошлом году в течение четырех месяцев обсуждали условия возвращения белорусских нефтепродуктов в российскую гавань. Итогом этих обсуждений стал проект межправительственного соглашения о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты.

Впервые об этом документе сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26 января – сразу же после переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным, на которых обсуждались вопросы транспортировки белорусских нефтепродуктов через порты России.

«Эта задача была поставлена Лукашенко в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем», — сказал он цитирует госагентство БелТА.

По словам Головченко, «в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах».

Днем ранее, 25 января, Мишустин подписал распоряжение, которым поручило министерству транспорта РФ провести переговоры и подписать с Беларусью данный документ.

Договор на 3 года, объемы — индикативные

Согласно проекту соглашения (опубликован 27 января на российском официальном интернет-портале правовой информации), оно будет действовать до конца декабря 2023 года с возможностью его автоматической пролонгации.

Услуги операторов морских терминалов в морских портах РФ будут предоставляться белорусским экспортерам на основании долгосрочных договоров, заключаемых на три года на условиях take or pay (бери или плати). В случае если поставщик отгружает и переваливает груз в меньшем объеме, чем согласовано, ему все равно придется оплатить предусмотренный в договоре месячный объем независимо от фактического.

Предполагается, что объем перевалки белорусских нефтепродуктов через порты Ленобласти в ближайшие три года может составить 2-3,5 млн тонн в год. Ожидается, что за три года может быть перевалено около 9,8 млн тонн.

Отметим, что озвученные в проекте соглашения объемы перевалки нефтепродуктов – индикативные, то есть рекомендуемые. Каков этот объем окажется в реальности, хозяйствующим субъектам Беларуси и РФ логистической цепочки еще предстоит договориться.

В то же время озвученный объем примерно в 2 раза меньше, чем рассчитывала российская сторона. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности портов России позволяют перевалить около 6 млн тонн белорусских нефтепродуктов – то есть практически весь морской транзит. Похоже, официальный Минск не решился сделать ставку только на российские порты.

Перевозить белорусские нефтепродукты в российские порты будет РЖД

Согласно проекту соглашения, суммарный тариф, включая перевалку, предоставление подвижного состава, железнодорожную перевозку по территории Беларуси и РФ, составит от 27,2 долларов до 35 долларов за тонну, в зависимости от вида груза. При этом перевалка тонны бензина в соглашении зафиксирована в размере 10,5 долларов за тонну, тогда как в Клайпедском порту перевалка бензина обходилась в 5,7 евро за тонну.

При этом в проекте соглашения сказано, что тарифы на железнодорожные перевозки будут установлены в соответствии с национальными законодательствами с учетом скидок, установленных решениями ОАО «Российские железные дороги» и гособъединения «Белорусская железная дорога».

Однако неясно, о каких скидках РЖД идет речь – о действующей скидке в 50%, которые РЖД ранее предоставила для перевозки белорусских нефтепродуктов до 2025 года, или же о каких-то новых скидках. По крайней мере, в прошлом году РЖД была протии предоставления дополнительных льгот для белорусских грузоотправителей и предлагала БелЖД сделать аналогичные скидки.

Какую позицию в этом вопросе занимает БелЖД, пока тоже неясно.

В проекте соглашения также указано, что белорусские нефтепродукты будут перевозиться до морских портов Ленобласти РФ железнодорожным транспортом, а именно — подвижным составом РЖД.

Отметим, что это решение подорвет экономику не только БелЖД. Оно также ломает нынешнюю экспортную стратегию Белорусской нефтяной компании (БНК, спецэкспортер белорусских нефтепродуктов), которая строится на получении максимального эффекта от экспорта нефтепродуктов, в том числе за счет включения в логистическую цепочку белорусских компаний.

БНК имеет договоры на перевалку с 12 терминалами в 7 портах. В прибалтийском направлении сразу несколько портов с развитой инфраструктурой (Клайпеда, Вентспилс, Рига) конкурируют за белорусские грузы. Благодаря межпортовой конкуренции белорусские компании могут выбирать оптимальные маршруты. При этом на рынке стран Балтии БНК работает через свое дочернее предприятие TransBaltic OIL, которое было создано еще в июне 2012 года.

По цене на нефть скидок не получили, — зачем торопиться с переориентацией?

Можно было предположить, что вопрос переориентации белорусского транзита нефтепродуктов на российские порты официальный Минск использует в торге с РФ по условиям поставки российской нефти на 2021 год.

Однако уже известно, что условия поставок российской нефти в Беларусь в 2021 году остались прежними: формула ценообразования на нефть, которую Минск пытался в 2020 году поменять, исключив из нее премию российским нефтяным компаниям, осталась неизменной.

В результате, как сообщали в концерне «Белнефтехим», в 2021 году стоимость российской нефти для Беларуси из-за налогового маневра в РФ повысится до 88–90% от мировой цены, в то время как в 2020 году она составляла 85% от мировой.

Также известно, что с учетом этого обстоятельства и ситуации на экспортных рынках белорусские НПЗ в 2021 году будут по-прежнему загружать свои производственные мощности исходя из оптимального режима переработки. Поэтому вместо 24 млн тонн нефти, которые они потенциально могут купить в России, заводы планируют закупить и переработать около 18 млн тонн нефти.

Тем не менее белорусские власти, согласившись сейчас на частичную переброску своего нефтетранзита, далее будут, как можно предположить, настаивать на дополнительной компенсации издержек нового логистического маршрута и просить новых скидок от Кремля. В противном случае, соглашение, которое белорусской стороне предстоит еще подписать, вряд ли заработает в полную силу.





Татьяна Маненок, «Белрынок»

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