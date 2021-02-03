|
Сенаторы США: Путин боится собственного народа
Источник материала: Хартия'97
Сенаторы США: Путин боится собственного народа
Американские политики выступили в поддержку Алексея Навального.
Сообщение о том, что суд в Москве приговорил лидера российской оппозиции Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, вызвало негативную реакцию у многих высокопоставленных конгрессменов, как среди демократов, так и среди республиканцев. Во вторник сразу несколько сенаторов опубликовали заявления, осудив действия Москвы, сообщает
Сенатор-демократ Марк Уорнер, новый председатель Специального комитета Сената по разведке, назвал действия режима Путина «абсурдно жестокими» и потребовал от Кремля освободить Навального и тысячи мирных демонстрантов, задержанных силовиками «просто потому, что они поставили Владимира Путина в неловкое положение». Уорнер также подчеркнул, что он восхищен мужественным поступком Навального, который вернулся в Россию, зная, что тем самым он подвергает свою жизнь опасности.
Поступок Навального «вдохновил десятки тысяч простых россиян публично потребовать прекращения коррупции в правительстве. Российские власти должны немедленно прекратить жестокие репрессии и освободить Алексея Навального вместе с тысячами мирных демонстрантов», - заявил Уорнер, призвав Конгресс и администрацию Байдена привлечь к ответственности российских чиновников, ответственных за эти репрессии.
Сенатор-республиканец Джим Риш, председатель сенатского Комитета по международным отношениям, назвал решение московского суда «политически мотивированным», а несправедливый приговор – «очередным свидетельством коррумпированности судебной системы в стране».
«Сегодняшнее слушание стало издевательством над правосудием в стране, которая претендует на звание мирового лидера», - заявил Риш, потребовав от российских властей немедленно освободить Навального и участников мирных демонстраций.
«Отвратительное поведение, продемонстрированное властями России по отношению к своим гражданам за последние две недели, показывает насколько Владимир Путин напуган [реакцией] российского народа», = заявил Риш.
Республиканец Бен Сассе, член Специального комитета Сената по разведке, назвал процесс против Навального «издевательством над правосудием». Приговор «доказывает, что Владимир Путин боится россиян, которые хотят свободы и верховенства закона... Соединенные Штаты поддерживают Навального и тысячи сторонников закона – участников демократических протестов, незаконно арестованных за последние недели», - говорится в заявлении Сассе.
В свою очередь сенатор-республиканец Митт Ромни написал в Твиттере, что на этой неделе американские законодатели могут представить законопроект с новыми антироссийскими санкциями.
«Сильным лидерам не нужно сажать противников в тюрьму, чтобы сохранить власть. Сначала Алексей Навальный был отравлен, а затем, когда это не удалось, режим Путина заключил его в тюрьму после имитации судебного процесса. На этой неделе мы представим законопроект, налагающий санкции на виновных в этих действиях», - отметил Ромни.
Конгрессмен-демократ Билл Китинг написал во вторник в своем Твиттере: «Можно ограничить свободу одного человека, но невозможно подавить желание миллионов быть свободными. Можно посадить в тюрьму одного человека, но этого нельзя сделать с идеей, для реализации которой пришло время».
Китинг напомнил, что в конце прошлого месяца он представил на рассмотрение Палаты представителей Закон о противодействии российской и другой зарубежной клептократии (CROOK), направленный на то, чтобы «помешать российским олигархам и элите, совершающим преступления, злоупотреблять западными финансовыми учреждениями и тратить свои нечестно нажитые доходы за рубежом. Мы не можем допустить, чтобы российские преступники и дальше наживались на российском народе», - говорится в твите Китинга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские политики выступили в поддержку Алексея Навального.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)