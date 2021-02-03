Источник материала: Хартия'97

Сенаторы США: Путин боится собственного народа 3.02.2021, 9:47

Американские политики выступили в поддержку Алексея Навального.

Сообщение о том, что суд в Москве приговорил лидера российской оппозиции Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, вызвало негативную реакцию у многих высокопоставленных конгрессменов, как среди демократов, так и среди республиканцев. Во вторник сразу несколько сенаторов опубликовали заявления, осудив действия Москвы, сообщает «Голос Америки» .

Сенатор-демократ Марк Уорнер, новый председатель Специального комитета Сената по разведке, назвал действия режима Путина «абсурдно жестокими» и потребовал от Кремля освободить Навального и тысячи мирных демонстрантов, задержанных силовиками «просто потому, что они поставили Владимира Путина в неловкое положение». Уорнер также подчеркнул, что он восхищен мужественным поступком Навального, который вернулся в Россию, зная, что тем самым он подвергает свою жизнь опасности.

Поступок Навального «вдохновил десятки тысяч простых россиян публично потребовать прекращения коррупции в правительстве. Российские власти должны немедленно прекратить жестокие репрессии и освободить Алексея Навального вместе с тысячами мирных демонстрантов», - заявил Уорнер, призвав Конгресс и администрацию Байдена привлечь к ответственности российских чиновников, ответственных за эти репрессии.

Сенатор-республиканец Джим Риш, председатель сенатского Комитета по международным отношениям, назвал решение московского суда «политически мотивированным», а несправедливый приговор – «очередным свидетельством коррумпированности судебной системы в стране».

«Сегодняшнее слушание стало издевательством над правосудием в стране, которая претендует на звание мирового лидера», - заявил Риш, потребовав от российских властей немедленно освободить Навального и участников мирных демонстраций.

«Отвратительное поведение, продемонстрированное властями России по отношению к своим гражданам за последние две недели, показывает насколько Владимир Путин напуган [реакцией] российского народа», = заявил Риш.

Республиканец Бен Сассе, член Специального комитета Сената по разведке, назвал процесс против Навального «издевательством над правосудием». Приговор «доказывает, что Владимир Путин боится россиян, которые хотят свободы и верховенства закона... Соединенные Штаты поддерживают Навального и тысячи сторонников закона – участников демократических протестов, незаконно арестованных за последние недели», - говорится в заявлении Сассе.

В свою очередь сенатор-республиканец Митт Ромни написал в Твиттере, что на этой неделе американские законодатели могут представить законопроект с новыми антироссийскими санкциями.

Strong leaders don’t have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We'll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021

«Сильным лидерам не нужно сажать противников в тюрьму, чтобы сохранить власть. Сначала Алексей Навальный был отравлен, а затем, когда это не удалось, режим Путина заключил его в тюрьму после имитации судебного процесса. На этой неделе мы представим законопроект, налагающий санкции на виновных в этих действиях», - отметил Ромни.

Конгрессмен-демократ Билл Китинг написал во вторник в своем Твиттере: «Можно ограничить свободу одного человека, но невозможно подавить желание миллионов быть свободными. Можно посадить в тюрьму одного человека, но этого нельзя сделать с идеей, для реализации которой пришло время».

You can limit one man’s freedom, but you can’t suppress the desire of millions to be free. You can jail one man, but you cannot imprison an idea whose time has come. #Navalny #FreeRussia #FreeNavalny #свободуНавальному — Congressman Bill Keating (@USRepKeating) February 2, 2021

Китинг напомнил, что в конце прошлого месяца он представил на рассмотрение Палаты представителей Закон о противодействии российской и другой зарубежной клептократии (CROOK), направленный на то, чтобы «помешать российским олигархам и элите, совершающим преступления, злоупотреблять западными финансовыми учреждениями и тратить свои нечестно нажитые доходы за рубежом. Мы не можем допустить, чтобы российские преступники и дальше наживались на российском народе», - говорится в твите Китинга.

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