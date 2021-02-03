«Люди захотят защитить меня». Что сказала Тихановская в интервью британскому журналисту о возвращении в Беларусь и Навальном

Источник материала: KYKY

В интервью ведущему программы ВВС Hard Talk Стивену Сакуру Светлана Тихановская рассказала, вдохновилась ли она примером Навального и планирует ли возвращаться в Беларусь.

Сначала Тихановская сказала, что у нее и Навального абслютно разные ситуации: «Навальный – уже политик, и он занимается этим не один год. Я оказалась в этом положении волею судьбы. Я не планировала становиться президентом. И, во-вторых, я чувствую ответственность за детей. Потому что мой муж в тюрьме. А одному из детей нужен особый уход. И мне нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о возвращении в Беларусь.

Затем Стивен Сакур спросил: «А вы не думаете о возвращении? Мы все видели, как приезд Навального в Россию зарядил там оппозицию. Тысячи людей снова выходят на улицы. Если бы вы вернулись, это тоже произвело бы большой эффект. Вы не думаете об этом?»

Вот, что ответила Тихановская: «Я думаю об этом. Но в Беларуси нет закона, и в Беларуси уже много политических заключенных, многие задержаны. Даже если я вернусь и меня посадят в тюрьму, на кого-то это повлияет – люди, безусловно, отреагируют.

Но я уверена, что смогу сделать намного больше, чем если просто стану очередной жертвой и окажусь в тюрьме.

Люди поднимутся, я уверена, они захотят защитить меня. Но если этого не произойдет – я стану очередным политическим заключенным».