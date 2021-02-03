|
Сборная Беларуси по хоккею примет участие в чемпионате мира в Латвии
03.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси по хоккею с шайбой примет участие в чемпионате мира, который состоится в этом году в Риге. Об этом сообщает
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение, согласно которому Латвия
В хоккейной федерации добавили, что вопрос о выплате Беларуси компенсации после решения об отказе в проведении игр чемпионата в Минске находится «на стадии проработки». В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент стороны «находятся в переговорном процессе, как по суммам компенсации, так и по срокам ее выплат».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изначально Минск тоже должен был принимать турнир, но 18 января совет IIHF решил перенести матчи из столицы Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)