Сборная Беларуси по хоккею примет участие в чемпионате мира в Латвии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси по хоккею с шайбой примет участие в чемпионате мира, который состоится в этом году в Риге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Беларуси.

«Мы неоднократно говорили, что предпочитаем выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках. Сборная продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нем белорусских хоккеистов. Сборная Беларуси будет играть в Латвии», – заявили в федерации.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение, согласно которому Латвия станет единственным хозяином ЧМ по хоккею 2021 года. Все матчи с 21 мая по 6 июня пройдут в Риге. Изначально Минск тоже должен был принимать турнир, но 18 января совет IIHF решил перенести матчи из столицы Беларуси.

В хоккейной федерации добавили, что вопрос о выплате Беларуси компенсации после решения об отказе в проведении игр чемпионата в Минске находится «на стадии проработки». В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент стороны «находятся в переговорном процессе, как по суммам компенсации, так и по срокам ее выплат».