Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: «Нужно услышать голос каждого»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нужно услышать голос каждого, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по подготовке к Всебелорусскому народному собранию. До проведения форума остается меньше двух недель. Сейчас в стране делают все, чтобы провести его на самом высоком уровне, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Представлять интересы трудовых коллективов на Всебелорусском собрании будут лучшие в профессии. О проблемах образования готова говорить директор 34-й минской гимназии Зинаида Михайлова. Она сама прошла все ступеньки педагогической карьеры, намерена поднять вопросы единого национального экзамена и обязательного среднего образования.

«Сегодня хотелось бы внести и рассмотреть такие вопросы в системе образования как профильное образование, дистанционное образование. И самый главный сегодня вопрос – наши выпускные экзамены и вступительная кампания в высшие учебные заведения», – отметила Зинаида Михайлова.

Детали выступлений делегаты обсуждают с коллегами и обычными жителями. Похожие встречи в трудовых коллективах проходили по всей стране. Впрочем, предложения можно было оставить и на сайте Всебелорусского собрания.

«Важно, что люди, которые участвовали в этом процессе, – это те, кто хотел там быть, и те, кого на деле заботит будущее нашей Родины, которые переживают, видят направления модернизации, развития страны – они все заряжены на позитив. У людей есть разные точки зрения, но конечная цель одна – сделать нашу страну лучше», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Будущее страны, ценообразование, тарифы на ЖКХ, рабочие места и заработная плата – это только часть вопросов в повестке форума. По итогам собрания примут резолюцию. В ней обозначат концептуальные положения. А в программе социально-экономического развития их пропишут детально. Чтобы каждый белорус даже в сухом протоколе мог найти ответ на жизненный вопрос.

«Через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть себя, конкретные вопросы, которые его будут волновать. Допустим, если мы будем обращаться к расхожему вопросу продажи госсобственности и приватизации предприятий, должен быть конкретный ответ на этот вопрос. Или их завтра будут продавать с молотка, или же они будут работать на этих госпредприятиях, и гарантия, что они будут под контролем государства и гарантия, что их дети смогут там работать», – отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко сказал, что подготовка к Всебелорусскому собранию еще продолжится. Нужно обсудить место проведения, сделать участие делегатов и гостей комфортным и безопасным. На этот раз участников будет 2700.

Всебелорусское народное собрание пройдет уже в шестой раз. Делегаты представляют все регионы страны, предприятия, политические партии и объединения, профсоюзы.