Источник материала: Tut.by

Ученые составили простой тест, который поможет определить, является ли ваша собака «гением» по собачьим меркам. Об этом пишет The Conversation со ссылкой на статью в Nature .



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Florencia Potter / Unsplash

Каждый, кто жил с собакой, знает их способность запоминать значения слов (сколько раз владельцам домашних питомцев приходилось говорить слово «гулять» или «ужин» по буквам, чтобы не спровоцировать взрыв эмоций?). Предыдущие исследования изучали, как животные, не живущие с человеком, например, шимпанзе, морские львы и макаки-резусы, учат слова. Но недавняя статья в журнале Nature говорит, что некоторые собаки запоминают название нового объекта, услышав его всего четыре раза — ранее эта способность считалась присущей людям.

При этом данная черта не присуща всем собакам без исключения — она может быть у нескольких «талантливых» особей или же хорошо обученных людьми питомцев. Так как же определить, гениальна ли ваша собака?

Исследование простое, и его легко повторить дома. Просто следуйте инструкциям исследователей — и не расстраивайтесь, если у вашей собаки не обнаружится этой способности: это может быть связано с ее породой или предыдущим опытом.

В новом исследовании участвовали колли по имени Виски, знавший по именам 59 объектов, и йоркширский терьер Вики Нина, знавшая названия 42 игрушек.



Вики Нина с ее игрушками. Фото: Marco Ojeda

Колли по кличке Виски. Фото: Claudia Fugazza

Исследователи проверили, насколько каждая собака знает названия своих игрушек, попросив их приносить каждую из них по очереди. Ни владельцы, ни экспериментаторы не могли видеть игрушки, чтобы не повлиять на выбор собак.

После того, как было установлено, что собаки знают все названия, исследователи добавили два новых объекта, поместив каждый по очереди в группу уже известных игрушек. В этом тесте Виски каждый раз выбирал новую игрушку. А Вики Нина показала правильный результат в 52,5% испытаний, что немного выше случайности.

В следующей части исследования собаке показали игрушку, произнесли ее название и разрешили поиграть с ней. После четырех повторений имени объекта собаку попросили выбрать одну из двух новых игрушек.

В эту часть испытания не включались знакомые игрушки, чтобы собака не выбрала правильную игрушку путем исключения. В итоге обе собаки выбирали новую игрушку чаще, чем ожидалось. То есть, предполагается, что они действительно очень быстро запомнили название нового объекта. Однако их память значительно ухудшилась через 10 минут и почти полностью через час. Это показывает, что новые знания нуждаются в дополнительном подкреплении, чтобы сохранить их.

Тест с новой игрушкой также был проведен 20 добровольцами на их собственных собаках, но эти питомцы не показали способности узнавать новые имена после нескольких повторений.

Авторы предположили, что разница между показателями двух собак в их тесте и собак-добровольцев означает, что для быстрого выучивания новых названий собаке, возможно, необходимо быть необычно умной или же иметь большой опыт в изучении имен.

Важно отметить, что порода, наиболее часто используемая в исследованиях такого типа, — это бордер-колли, которых специально разводят для выполнения голосовых команд и которые очень мотивированы выполнять задания и доставлять удовольствие своему хозяину. Йоркширские терьеры также получают удовольствие от умственной и физической деятельности.

Аналогичные тесты были проведены другими исследовательскими группами, обычно с использованием бордер-колли. В 2004 году было обнаружено, что собака по имени Рико знает названия 200 различных объектов, а в 2011 году пес Чейзер узнал 1022 уникальных объекта.

Другие породы могут быть менее заинтересованы в играх или доставке игрушек. Например, гончих, таких как салюки и борзые, в первую очередь разводят для охоты или гонок, поэтому их обычно труднее дрессировать. Они могут вообще не проявлять интереса к игрушкам, а также быть значительно менее мотивированными, чтобы доставить удовольствие дрессировщику.

Обе собаки в этом исследовании интенсивно обучались посредством игры и социального взаимодействия, чтобы обращать внимание на названия и характеристики игрушек. Это может заставить их с большей вероятностью заметить разницу между новыми и знакомыми игрушками и обратить внимание на связанные с ними словесные сигналы.

Хотя их обучение не было формальным, тем не менее, это была тренировка с положительным подкреплением, мощный метод обучения животных и людей. Собаки, несомненно, в высокой степени усвоили свои навыки.

Научить всех собак выполнять задания, в том числе узнавать названия предметов, вполне возможно. Но степень, в которой они хотят и способны учиться и выполнять задачу, во многом зависит от породы собаки и уровня личной мотивации.

Если ваш питомец — афганская борзая или сенбернар, не ожидайте, что он будет часами собирать для вас игрушки. Если, с другой стороны, у вас бордер-колли или пудель, их способности могут быть ограничены только вашим воображением и вашей последовательностью в игре с ними.