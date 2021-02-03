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Ducati в Беларуси расширила гарантию на мотоциклы
Источник материала: Tut.by
С 1 февраля 2021 года покупатели Ducati в Беларуси могут рассчитывать на получение расширенной гарантии на итальянские мотоциклы. Срок гарантийных обязательств теперь составляет 4 года без ограничения пробега.
К слову, это самая длительная гарантия, которая предоставляется на мотоциклы, приобретаемые в нашем регионе. Под действие четырехлетней гарантии подпадают все Ducati, выпущенные с 2021 года, единственным исключением является лимитированная модель Superleggera V4.
Напомним, что в 2021 году Ducati предлагает обновленную линейку
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С февраля покупатели Ducati в Беларуси могут рассчитывать на получение расширенной гарантии на итальянские мотоциклы.
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