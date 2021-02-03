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Ducati в Беларуси расширила гарантию на мотоциклы

03.02.2021 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 февраля 2021 года покупатели Ducati в Беларуси могут рассчитывать на получение расширенной гарантии на итальянские мотоциклы. Срок гарантийных обязательств теперь составляет 4 года без ограничения пробега.


К слову, это самая длительная гарантия, которая предоставляется на мотоциклы, приобретаемые в нашем регионе. Под действие четырехлетней гарантии подпадают все Ducati, выпущенные с 2021 года, единственным исключением является лимитированная модель Superleggera V4.


Напомним, что в 2021 году Ducati предлагает обновленную линейку Monster, Multistrada, Panigale, XDiavel и Scrambler, a также лимитированную модель Diavel 1260 Lamborghini.

 
 
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С февраля покупатели Ducati в Беларуси могут рассчитывать на получение расширенной гарантии на итальянские мотоциклы.
 
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