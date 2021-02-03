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В Роскосмосе сделали «рентген галактик». Посмотрите, что получилось

03.02.2021 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В официальном профиле Instargam Роскосмоса появился необычный снимок, на котором запечатлен «рентген галактик».


Фото: instagram.com/roscosmosofficial/

В комментариях Роскосмоса к посту говорится: «тысячи галактик, распределение темной материи, ударные волны, непрерывный рост — вот что такое скопление галактик Кома».

«Википедия» уточняет: Скопление Волос Вероники (другие названия: Скопление Кома, Abell 1656) — крупное скопление галактик, расположенное приблизительно на расстоянии 99 мегапарсек. На наблюдаемом небе скопление имеет угловой размер около 12°, оно находится на небесной сфере вблизи северного полюса нашей Галактики. Диаметр скопления около 17 мегапарсек.

В расширенном комментарии Роскосмос объясняется: российская обсерватория «Спектр-РГ» передала полную рентгеновскую карту, которая помогла в деталях изучить процесс слияния скоплений. Именно в этом скоплении ученые впервые обнаружили присутствие «темной материи» (скрытой массы). Это произошло в 1933 году, но до сих пор явление не изучено до конца.

«Спектр-РГ» — российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначенная для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,2−30 килоэлектронвольт (кэВ). Она состоит из двух рентгеновских телескопов: немецкого eROSITA работающего в мягком рентгеновском излучении и российского ART-XC работающего в жестком рентгеновском излучении.

 
 
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На рентгеновском изображении видно скопление галактик в созвездии Волосы Вероники, которое иногда называют скоплением Кома.
 
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