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В Роскосмосе сделали «рентген галактик». Посмотрите, что получилось
Источник материала: Tut.by
В официальном профиле Instargam Роскосмоса появился необычный снимок, на котором запечатлен «рентген галактик».
В комментариях Роскосмоса к посту говорится: «тысячи галактик, распределение темной материи, ударные волны, непрерывный рост — вот что такое скопление галактик Кома».
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В расширенном комментарии Роскосмос объясняется: российская обсерватория «Спектр-РГ» передала полную рентгеновскую карту, которая помогла в деталях изучить процесс слияния скоплений. Именно в этом скоплении ученые впервые обнаружили присутствие «темной материи» (скрытой массы). Это произошло в 1933 году, но до сих пор явление не изучено до конца.
«Спектр-РГ» — российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначенная для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,2−30 килоэлектронвольт (кэВ). Она состоит из двух рентгеновских телескопов: немецкого eROSITA работающего в мягком рентгеновском излучении и российского ART-XC работающего в жестком рентгеновском излучении.
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На рентгеновском изображении видно скопление галактик в созвездии Волосы Вероники, которое иногда называют скоплением Кома.
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