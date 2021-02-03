Умер один из основателей дзержинского «Арсенала»

Источник материала: Tut.by

На 72-м году жизни умер Владимир Мелешкевич, основатель и руководитель сервисного центра «Веста», один из основателей дзержинского «Арсенала», сообщается в соцсети ФК «Арсенал».





«Владимир Иванович Мелешкевич стоял у истоков рождения дзержинского „Арсенала“. Был одним из учредителей команды и ее вдохновителем. Сторонившийся публичности, доказывавший свою состоятельность делом, Владимир Иванович был искренним и замечательным человеком, душой и сердцем каждую минуту своей жизни переживавшим за клуб, который за короткий срок стал родным не только для футболистов и сотрудников, но и для жителей Дзержинска.

Всегда поддерживал и развивал инициативы „Арсенала“ — от создания команды до открытия и развития детской футбольной школы. Он всегда оставался с „Арсеналом“, даже в те моменты, когда основная занятость забирала все время, находил время на команду даже тогда, когда было очень тяжело», — сообщается на странице ФК «Арсенал».