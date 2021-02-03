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Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался во время испытаний

03.02.2021 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прототип космического корабля Starship, разработанный компанией Space X для полетов на Луну и Марс, взорвался во время испытаний в штате Техас при приземлении. Трансляция запуска велась на странице компании в Twittter, сообщает РБК.

Ракета с серийным номером 9 (SN9) была успешно запущена с целью подняться на высоту до 10 км. При посадке она ударилась о землю и взорвалась.

Главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер во время онлайн-трансляции отметил, что «это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой».

Предыдущий пуск Starship в декабре 2020 года, как и в этот раз, потерпел неудачу: после успешного старта прототип корабля SN8 взорвался при приземлении в Техасе.

В SpaceX тогда заявили, что причиной аварии стало низкое давление в топливном баке во время посадки. Основатель компании Илон Маск, тем не менее, назвал испытания успешными. «Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», — написал он в Twitter.

 
 
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После успешного старта ракета с серийным номером 9 (SN9) взорвалась при приземлении в штате Техас. Корабль Starship компании Space X предназначен для полетов на Луну и Марс.
 
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