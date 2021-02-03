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HarmonyOS от Huawei оказалась, вероятно, форком Android 10
Источник материала: Onliner
Операционная система HarmonyOS (HongmengOS), разработку которой ведет компания Huawei и которая позиционируется как замена Android, оказалась, вероятно, переделанной версией мобильной платформы Google. Об этом
По словам Рона Амадео, чтобы получить доступ, ему пришлось пройти двухступенчатую проверку, в рамках которой он предоставил Huawei копию паспорта, фото банковской карты и водительского удостоверения. Затем данные два дня проверяют вручную.
Разработчики не получают прямой доступ к HarmonyOS или эмулятор — взаимодействие происходит посредством трансляции с, предположительно, подключенного через USB смартфона. Стрим ведется в разрешении 720p. «Пиратскую» версию SDK скачать можно, однако для ее запуска потребуется активная учетная запись на сайте Huawei.
Амадео, изучив меню новой операционной системы, вторая версия которой вышла недавно, считает, что HarmonyOS представляет собой форк Android 10.
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
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Операционная система HarmonyOS (HongmengOS), разработку которой ведет компания Huawei и которая позиционируется как замена Android, оказалась, вероятно, переделанной версией...
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