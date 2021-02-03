HarmonyOS от Huawei оказалась, вероятно, форком Android 10

Источник материала: Onliner

Операционная система HarmonyOS (HongmengOS), разработку которой ведет компания Huawei и которая позиционируется как замена Android, оказалась, вероятно, переделанной версией мобильной платформы Google. Об этом заявил журналист ресурса Ars Technica, который изучил версию для разработчиков: алгоритм получения доступа к ней непрост.

По словам Рона Амадео, чтобы получить доступ, ему пришлось пройти двухступенчатую проверку, в рамках которой он предоставил Huawei копию паспорта, фото банковской карты и водительского удостоверения. Затем данные два дня проверяют вручную.

Разработчики не получают прямой доступ к HarmonyOS или эмулятор — взаимодействие происходит посредством трансляции с, предположительно, подключенного через USB смартфона. Стрим ведется в разрешении 720p. «Пиратскую» версию SDK скачать можно, однако для ее запуска потребуется активная учетная запись на сайте Huawei.









Амадео, изучив меню новой операционной системы, вторая версия которой вышла недавно, считает, что HarmonyOS представляет собой форк Android 10.