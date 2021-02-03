Смешал хлор с кислотой. 29 человек обратились к медикам после инцидента в бассейне, но пострадавших нет

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в Житковичах к медикам обратились 29 человек (в том числе 18 детей в возрасте 8—13 лет). По информации МЧС, произошло это после инцидента с образованием хлорсодержащих паров в местном бассейне.

Сообщение о пострадавших поступило спасателям в 20:32. Все прибыли в медучреждение из районной ДЮСШ. По предварительной информации, там в подвальном помещении площадью 15 на 20 метров и высотой 7 метров в результате неосторожного обращения работника учреждения с хлором и соляной кислотой при приготовлении обеззараживающего раствора для бассейна началась реакция, стал образовываться пар.

Сообщается, что раствор в бассейн не попал. Районный центр гигиены и эпидемиологии взял пробы воды, концентрация химических веществ не превышает нормы: помещения проветрены.

В МЧС уточнили: предположительно, работник в емкость с жидким раствором хлора ошибочно вылил соляную кислоту, началось парообразование. В здании находились 18 детей и 11 взрослых, включая персонал. Родители с детьми разъехались по домам, однако впоследствии посетителей обзвонили и направили на обследование. После осмотра трое детей и один взрослый оставлены в больнице под наблюдением. В дальнейшем диагноз «химическое отравление» у них не подтвердился.