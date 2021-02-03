Источник материала: Onliner

Наш читатель прислал в редакцию Onliner видео: проспект Независимости, ДТП на перекрестке с улицей Ленина. Авария, конечно, вызвала затор, но на месте уже были сотрудники ГАИ, в целом ничего особенного. Обращает на себя внимание другая деталь: взгляните в окно, а затем пересмотрите видео — заметили кое-что удивительное?

Судя по этой записи, в центре столицы уже наступила весна. 2 февраля, а снега нет: ни на проезжей части, ни на тротуаре буквально никаких следов, будто метлой смели, а может, так и было? В любом случае необходимо отметить работу коммунальных служб — она, что называется, налицо.

Или, может быть, зима в этом году такая выдалась, бесснежная? Нет, в других частях города со снегом все в порядке. В любом «спальнике», в любом дворе этого добра хватает, хоть снеговика лепи.

— В Копище, например, снега и льда предостаточно, — подтвердил в разговоре с корреспондентом Onliner автор видео.

Проспект Независимости от снега и прочих атрибутов зимы очищен основательно, но даже на этом фоне выделяются отдельные участки (например, от улицы Московской до площади Якуба Коласа), где о снеге, кажется, не осталось и воспоминаний. Дело в том, что участков с зелеными насаждениями здесь почти нет: асфальт да бетонная плитка тротуаров, к уборке которых подошли со всей серьезностью.

А вот, для сравнения, как выглядели другие уголки Минска в то же самое время.



Район проспекта Дзержинского

Проспект Дзержинского

Улица Клары Цеткин

Район ст. м. «Московская»

Улица Филимонова

Улица Кедышко

Улица Всехсвятская

Улица Лопатина

Копище