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Посмотрите это видео — заметили кое-что удивительное? (видео)
Источник материала: Onliner
Наш читатель прислал в редакцию Onliner видео: проспект Независимости, ДТП на перекрестке с улицей Ленина. Авария, конечно, вызвала затор, но на месте уже были сотрудники ГАИ, в целом ничего особенного. Обращает на себя внимание другая деталь: взгляните в окно, а затем пересмотрите видео — заметили кое-что удивительное?
Судя по этой записи, в центре столицы уже наступила весна. 2 февраля, а снега нет: ни на проезжей части, ни на тротуаре буквально никаких следов, будто метлой смели, а может, так и было? В любом случае необходимо отметить работу коммунальных служб — она, что называется, налицо.
Или, может быть, зима в этом году такая выдалась, бесснежная? Нет, в других частях города со снегом все в порядке. В любом «спальнике», в любом дворе этого добра хватает, хоть снеговика лепи.
— В Копище, например, снега и льда предостаточно, — подтвердил в разговоре с корреспондентом Onliner автор видео.
Проспект Независимости от снега и прочих атрибутов зимы очищен основательно, но даже на этом фоне выделяются отдельные участки (например, от улицы Московской до площади Якуба Коласа), где о снеге, кажется, не осталось и воспоминаний. Дело в том, что участков с зелеными насаждениями здесь почти нет: асфальт да бетонная плитка тротуаров, к уборке которых подошли со всей серьезностью.
А вот, для сравнения, как выглядели другие уголки Минска в то же самое время.
Район проспекта Дзержинского
Проспект Дзержинского
Улица Клары Цеткин
Район ст. м. «Московская»
Улица Филимонова
Улица Кедышко
Улица Всехсвятская
Улица Лопатина
Копище
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