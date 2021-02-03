Девушка купила каморку в 9-этажке и превратила в самую маленькую студию Минска

Источник материала: Onliner

Если студии в современных новостройках кажутся вам тесными, то к таким вариантам жизнь вас точно не готовила. Помните, мы рассказывали о самой маленькой квартире в Минске, которая находится в сталинке на Свердлова, 24? Ее общая площадь — 14,8 кв. м. Но пару месяцев назад минчанка по имени Анна купила на аукционе нежилое помещение в 9-этажке на Голодеда общей площадью 12,2 кв. м и сделала в нем классный ремонт, превратив в студию. Помещение относится к нежилому фонду, поэтому официально не может считаться самой маленькой квартирой в Минске. Но подает серьезную заявку на рекорд. Похожие варианты годами находились на балансе города, но недавно их начали продавать с молотка, потому что город ими не пользуется. Сколько они стоят, могут ли официально стать квартирами и во сколько обходится их ремонт — в материале Onliner.





В сентябре минчанка Анна купила одно из таких помещений с молотка. Говорит, что ничего необычного в нем нет и время от времени такие нежилые студии с неустановленным назначением выставляются на торги. Действительно, в разделе аукционов на сайте mgcn.by можно найти множество нежилых помещений в жилых домах Минска площадью 12—19 кв. м по начальной цене 2000—3500 рублей. За сколько они уходят с молотка, нам неизвестно.







— Таких объектов в Минске вагон и маленькая тележка, — говорит девушка. — Когда-то они проектировались в советских жилых домах под колясочные либо помещения, где сидит консьерж. Долгие годы их никто не использовал, и сейчас государство выставляет их на аукцион. Я купила это помещение в сентябре. На мой взгляд, Минску давно не хватало таких маленьких и недорогих студий. Но одним из условий было использовать помещение по назначению в течение двух лет с момента покупки, а назначение у него — нежилое.





— Я купила это помещение для сдачи в аренду, — продолжает Анна. — Открыть в нем что-то коммерческое не представляется возможным, поскольку оно находится в жилом доме и вход организован через подъезд. В качестве квартиры его сдать нельзя, пока его не перевели в жилой фонд, но никто не мешает сдать его как творческую мастерскую.





По словам девушки, ремонт студии длился 3,5 месяца. Менять пришлось все: и трубы, и перегородки, и электрику. Все коммуникации спрятали внутрь стен, сделали французскую лоджию с теплым полом. Правда, в ремонт пришлось вложить столько же, сколько в покупку самого помещения, но получилось здорово.





— Я пока не решила, сдавать эту студию или продавать, поэтому дала два объявления, — говорит Анна. — В разделе аренды студия пользуется большим спросом, потому что арендаторы смотрят на ремонт, а не на метраж. Но сейчас мне понадобились деньги, и я на перепутье.







Студия находится на первом этаже 9-этажного дома в Чижовке. Ее общая площадь — 12,2 кв. м, а с лоджией выходит 14,4 «квадрата». На продажу она выставлена , а сдается в аренду за $250 в месяц. Если бы помещение считалось квартирой, это была бы самая маленькая квартира в Минске. А так ее статус не определен.

Похожий вариант, но без ремонта продается в 12-этажке на Варвашени (микрорайон Ангарская) за $25 тыс. Помещение находится на первом этаже дома 1992 года постройки, общая площадь — 19,4 кв. м. Вот как оно выглядит на плане.





— Мне неизвестно, можно ли перевести его в жилой фонд, — признается собственник Артем. — Особого опыта в этом деле у минчан нет, поэтому и поинтересоваться не у кого. Но я думаю, что в помещении можно сделать ремонт «а-ля квартира» и использовать под творческую студию. Назначение коммерческое, но жить никто не запрещает. Для меня это все авантюра. Я просто посмотрел, что планировка как у квартиры, но стоит оно дешевле, чем квартира, и решил купить.



Минскгоримущество: «Если помещение выставлялось на аукцион, значит, перевести его в жилой фонд не получится»

Заместитель председателя Минскгоримущества Светлана Нагорнова рассказала Onliner, что нежилые помещения в жилых домах уже несколько лет продаются с молотка. Но до аукционов доходят только те из них, которые нельзя сделать жилыми.

— Прежде чем выставлять такие помещения на аукцион, мы всегда прорабатываем вопрос с администрацией района о возможности перевода в жилье. И только когда получаем ответ, что оно не может быть переведено в жилой фонд, рассматриваем вопрос об их продаже в качестве нежилых помещений. Около четырех объектов нам удалось перевести в разряд жилья. Но если уж помещение выставлено на аукцион в качестве нежилого, значит, это невозможно.





Кроме того, по условиям договора эти помещения за два года должны быть вовлечены в хозяйственный оборот. То есть, объект должен работать: из неиспользуемого стать используемым. Многие помещения продаются с условием создания рабочих мест. В таких всегда есть возможность обустройства отдельного входа с улицы. А если использовать под творческую мастерскую, то даже отдельный вход не нужен, — пояснили в Минскгоримуществе.