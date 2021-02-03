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Девушка купила каморку в 9-этажке и превратила в самую маленькую студию Минска
Источник материала: Onliner
Если студии в современных новостройках кажутся вам тесными, то к таким вариантам жизнь вас точно не готовила. Помните, мы
В сентябре минчанка Анна купила одно из таких помещений с молотка. Говорит, что ничего необычного в нем нет и время от времени такие нежилые студии с неустановленным назначением выставляются на торги. Действительно, в разделе аукционов на сайте mgcn.by можно найти множество нежилых помещений в жилых домах Минска площадью 12—19 кв. м по начальной цене 2000—3500 рублей. За сколько они уходят с молотка, нам неизвестно.
— Таких объектов в Минске вагон и маленькая тележка, — говорит девушка. — Когда-то они проектировались в советских жилых домах под колясочные либо помещения, где сидит консьерж. Долгие годы их никто не использовал, и сейчас государство выставляет их на аукцион. Я купила это помещение в сентябре. На мой взгляд, Минску давно не хватало таких маленьких и недорогих студий. Но одним из условий было использовать помещение по назначению в течение двух лет с момента покупки, а назначение у него — нежилое.
— Я купила это помещение для сдачи в аренду, — продолжает Анна. — Открыть в нем что-то коммерческое не представляется возможным, поскольку оно находится в жилом доме и вход организован через подъезд. В качестве квартиры его сдать нельзя, пока его не перевели в жилой фонд, но никто не мешает сдать его как творческую мастерскую.
По словам девушки, ремонт студии длился 3,5 месяца. Менять пришлось все: и трубы, и перегородки, и электрику. Все коммуникации спрятали внутрь стен, сделали французскую лоджию с теплым полом. Правда, в ремонт пришлось вложить столько же, сколько в покупку самого помещения, но получилось здорово.
— Я пока не решила, сдавать эту студию или продавать, поэтому дала два объявления, — говорит Анна. — В разделе аренды студия пользуется большим спросом, потому что арендаторы смотрят на ремонт, а не на метраж. Но сейчас мне понадобились деньги, и я на перепутье.
Студия находится на первом этаже 9-этажного дома в Чижовке. Ее общая площадь — 12,2 кв. м, а с лоджией выходит 14,4 «квадрата». На продажу она
Похожий вариант, но без ремонта
— Мне неизвестно, можно ли перевести его в жилой фонд, — признается собственник Артем. — Особого опыта в этом деле у минчан нет, поэтому и поинтересоваться не у кого. Но я думаю, что в помещении можно сделать ремонт «а-ля квартира» и использовать под творческую студию. Назначение коммерческое, но жить никто не запрещает. Для меня это все авантюра. Я просто посмотрел, что планировка как у квартиры, но стоит оно дешевле, чем квартира, и решил купить.
Минскгоримущество: «Если помещение выставлялось на аукцион, значит, перевести его в жилой фонд не получится»
Заместитель председателя Минскгоримущества Светлана Нагорнова рассказала Onliner, что нежилые помещения в жилых домах уже несколько лет продаются с молотка. Но до аукционов доходят только те из них, которые нельзя сделать жилыми.
— Прежде чем выставлять такие помещения на аукцион, мы всегда прорабатываем вопрос с администрацией района о возможности перевода в жилье. И только когда получаем ответ, что оно не может быть переведено в жилой фонд, рассматриваем вопрос об их продаже в качестве нежилых помещений. Около четырех объектов нам удалось перевести в разряд жилья. Но если уж помещение выставлено на аукцион в качестве нежилого, значит, это невозможно.
Кроме того, по условиям договора эти помещения за два года должны быть вовлечены в хозяйственный оборот. То есть, объект должен работать: из неиспользуемого стать используемым. Многие помещения продаются с условием создания рабочих мест. В таких всегда есть возможность обустройства отдельного входа с улицы. А если использовать под творческую мастерскую, то даже отдельный вход не нужен, — пояснили в Минскгоримуществе.
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Если студии в современных новостройках кажутся вам тесными, то к таким вариантам жизнь вас точно не готовила. Помните, мы рассказывали о самой маленькой квартире в...
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