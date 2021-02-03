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Пинские пограничники задержали незаконного путешественника возле границы с Украиной

03.02.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Хотел перейти границу, чтобы скрыться от статьи. Пинские пограничники задержали незаконного путешественника возле границы с Украиной. Им оказался житель Минска. Установлено, что мужчина пытался скрыться от уголовного преследования в соседней стране. Позднее был задержан и помощник нарушителя, проживающий в деревне Ласицк Пинского района. Молодой человек помогал столичному "гостю" в переходе. Стоит отметить, что в октябре минувшего года помощник уже привлекался к ответственности за "незаконное пересечение границы". Теперь минчанин привлечен по административной статье и передан милиции. Его пособник находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Хотел перейти границу, чтобы скрыться от статьи. Пинские пограничники задержали незаконного путешественника возле границы с Украиной. Им оказался житель Минска....
 
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