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Пинские пограничники задержали незаконного путешественника возле границы с Украиной
Источник материала: БT
Хотел перейти границу, чтобы скрыться от статьи. Пинские пограничники задержали незаконного путешественника возле границы с Украиной. Им оказался житель Минска. Установлено, что мужчина пытался скрыться от уголовного преследования в соседней стране. Позднее был задержан и помощник нарушителя, проживающий в деревне Ласицк Пинского района. Молодой человек помогал столичному "гостю" в переходе. Стоит отметить, что в октябре минувшего года помощник уже привлекался к ответственности за "незаконное пересечение границы". Теперь минчанин привлечен по административной статье и передан милиции. Его пособник находится под стражей.
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Хотел перейти границу, чтобы скрыться от статьи. Пинские пограничники задержали незаконного путешественника возле границы с Украиной. Им оказался житель Минска....
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