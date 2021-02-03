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Хотел перейти границу, чтобы скрыться от статьи. Пинские пограничники задержали незаконного путешественника возле границы с Украиной. Им оказался житель Минска. Установлено, что мужчина пытался скрыться от уголовного преследования в соседней стране. Позднее был задержан и помощник нарушителя, проживающий в деревне Ласицк Пинского района. Молодой человек помогал столичному "гостю" в переходе. Стоит отметить, что в октябре минувшего года помощник уже привлекался к ответственности за "незаконное пересечение границы". Теперь минчанин привлечен по административной статье и передан милиции. Его пособник находится под стражей.