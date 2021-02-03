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Аферу с окнами ПВХ раскрыл ОБЭП Железнодорожного РОВД Витебска

03.02.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Почти полсотни человек остались без окон ПВХ - в мошенничестве подозревается директор фирмы. Аферу раскрыл ОБЭП Железнодорожного РОВД Витебска. А ущерб превысил 70 тысяч рублей. Как установили оперативники, с июня по декабрь прошлого года директор частного предприятия исправно заключал договоры и брал предоплату с клиентов, однако обязательств не выполнял.

Во время обыска в офисе оперативники нашли более 120 неисполненных договоров. Поэтому потерпевших может оказаться больше. Руководитель фирмы утверждает, что исполнить обещания помешала пандемия. Милиция продолжает устанавливать потерпевших.

 
Теги: Витебск
 
 
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Почти полсотни человек остались без окон ПВХ - в мошенничестве подозревается директор фирмы. Аферу раскрыл ОБЭП Железнодорожного РОВД Витебска. А ущерб превысил 70...
 
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