«45+ - это приговор?» За что компании любят возрастных сотрудников и как найти среди них «жемчужину»

Источник материала: ProBusiness



Фото: goodetiket.ru

Стоит ли брать на работу людей 40–45+? Почему возрастным сотрудникам так сложно пробиться через «кордоны» рекрутеров? Эти вопросы резонируют в обществе и активно обсуждаются в соцсетях. «Но если собственники не хотят принимать на работу сотрудников своего возраста и приписывают им разные недостатки, может быть, „бревно“ все-таки у самих в глазу?» — рассуждают Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь).

Мы решили узнать, за какие качества компании ценят опытный персонал, и попросили экспертов рассказать, как найти среди кандидатов «жемчужину», которую рекрутеры могут забраковать еще на этапе отбора резюме.

Совместно с компанией Interim Business Association мы продолжаем рубрику «Управление компанией во время перемен». Материалы этой рубрики выходят еженедельно в среду. В них вы найдете полезную информацию и практические советы по менеджменту. Узнать, нужна ли вашей компании помощь в организации более эффективного управления, вы можете прямо сейчас с помощью экспресс-диагностики через специального бота или пройдя диагностику на сайте .

Олег Афанасьев

Учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association Николай Иняхин

Сооснователь международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association

«Кризис среднего возраста» — время возможностей?

Олег: Сегодня в профессиональной среде очень актуальна такая проблема, как «кризис среднего возраста». Под этим термином, как правило, понимается некий непростой период исканий, который наступает в середине жизни человека, обычно после 40 лет. В этот момент часто у многих действительно «ломается» жизненная перспектива. Люди склонны субъективно воспринимать этот период как уход молодости и начало старения.

На наш взгляд, формированию таких стереотипов во многом способствовал непонятно кем придуманный подход в рекрутинге. Поясню на примере. Однажды мы искали для своей компании руководителя контакт-центра с опытом работы и хорошим знанием английского языка. Большинство соискателей на рынке знали, что мы придирчиво выбираем, но и платим специалистам соответственно. Со слов рекрутеров, кандидатов было много, но никто из них не соответствовал заявленному профилю должности. Конверсия в собеседование была нулевой.

Николай: Но дальше — больше. Как-то в середине рабочего дня ко мне пришла рекрутер (не более 30 лет) и со смехом стала рассказывать, как «к нам без всякого стыда пытаются устроиться „престарелые“ люди». Мне стало интересно и я попросил, чтобы она принесла мне резюме хотя бы одного такого кандидата.

Моему удивлению и негодованию не было предела! Оказалось, что этот «престарелый» соискатель в возрасте 42 лет в совершенстве владел английским языком, имел большой положительный опыт работы в крупных западных компаниях и обладал хорошими коммуникативными навыками. То есть он в точности соответствовал портрету сотрудника, которого мы искали.

Я распорядился, чтобы кандидата (а это была женщина) пригласили на встречу со мной. На следующий же день мы приняли ее на работу и ни разу об этом не пожалели. Энергия, опыт, наставничество, преданность, искренняя командная работа — это далеко не полный список плюсов, которые получила компания в лице нашей новой сотрудницы.

Олег: Вот еще несколько примеров из жизни нашей ассоциации. К нам регулярно обращаются крутые специалисты 45+, которые не могут найти работу после того, как ушли в свободное плавание или взяли небольшой перерыв для перезагрузки. И у всех одна причина: они не могут пройти «кордон», который выстроили перед ними рекрутеры. Их возраст, указанный в резюме, по какой-то не понятной нам причине перечеркивает все навыки и компетенции. Кто решил, что 45+ — это приговор? Так думают те, кто плохо понимает в психологии и социологии и не хочет перенимать ценный опыт у профессионалов. К сожалению, к таким людям зачастую относятся и собственники, и рекрутеры… Но бОльшее недоумение вызывают именно собственники — ведь многие из них сами перешагнули возрастной рубеж в 45+. Если они не хотят принимать на работу сотрудников своего возраста и приписывают им разные недостатки, может быть, «бревно» все-таки у них в глазу?



Фото: inc.com

Но давайте посмотрим на цифры. В США проведено специальное исследование, которое показало , что люди среднего возраста являются самыми успешными бизнесменами. Среди изученных 2,7 млн компаний наиболее успешными стартапами оказались те, основателям которых уже исполнилось 45 лет. Статистика следующая:

У 50-летних предпринимателей деятельность оказывается более успешной, чем у 30-летних, в 2,2 раза и в 2,8 раза успешней, чем у 25-летних

У 40-летних основателей бизнеса стартап оказывается успешней в 2,1 раза, чем у 25-летних

60-летние бизнесмены имеют шансы на успех в 3 раза больше, чем 30-летние.

А как вам такое: 60% сегодняшних миллионеров начали свое дело в возрасте от 40 до 50 лет.

Почему так происходит? Потому что разница между идеями и реальным воплощением огромна. Ведь опыт бесценен. Решения принимаются намного быстрее, но в то же время они более взвешенные и обдуманные. Люди в таком возрасте практически не делают поспешных шагов, они очень рассудительны, поэтому их бизнес просто обязан быть успешным.

Почему людям кажется, что они стареют

Олег: Если посмотреть на проблему возраста с точки зрения психологии, главное отличие двух важнейших периодов (до и после 40 лет) заключается в осознании конечности жизни. Обычно в первой половине жизни человек глубоко не задумывается и до конца не верит в свой уход. Ему кажется, что жизнь бесконечна, и поэтому он видит огромные перспективы для построения множества разнообразных вариантов своего будущего. Поэтому, глядя на такого человека, мы наблюдаем большой энтузиазм и сильную мотивацию в достижении новых жизненных результатов.

Николай: Давайте посмотрим на деятельность среднестатистического человека в разные периоды его жизни:

1. От 0 до 15 у нас проходит не без страданий: родители много работают, им некогда с нами общаться. Часто мы растем под присмотром бабушек и дедушек. В худшем случае мы вообще никому не нужны и выживаем на свой «холопский розум».

2. В возрасте 15–23 лет человек решает, кем ему быть и на кого учиться. Здесь есть своя драма: мнение родителей часто расходится с желанием подростка. Родители очень часто пичкают свое чадо плодами собственного жизненного опыта, толкая его не в сторону его способностей и талантов, а в сторону «суровой жизненной целесообразности», навязывая ему свои сценарии жизни.

3. С 23 до 30 лет основным смыслом жизни психически здорового человека является профессиональное самоопределение. Смена мест работы, апробация своих способностей в различных областях и (что очень важно!) обретение мастерства в одной из них, которая лучше дается и приносит относительно неплохой финансовый результат.

4. В 30−40 лет человек, как правило, имеет хорошо оплачиваемую работу, которая ем нравится. Кроме нее он занят примерно следующим: борьба с бедностью, воспитание детей, обеспечение быта, приобретение собственного жилья, автомобиля, поиск возможности достойного отдыха с семьей и т.д.

В каждом возрасте есть свои сложности и свои «кризисы», но мы так или иначе переживаем их и идем дальше. Почему же самым болезненным и опасным считается «кризис середины жизни»? Как преодолеть его позитивно и с пользой для себя и окружающих? Об этом — далее.

Николай: Мозг можно тренировать точно так же, как и мышцы нашего тела. На эту тему будет полезно почитать книгу «Думай как математик» . В ней описаны механизмы работы головного мозга и показаны преимущества опыта над неопытностью. Автор этой книги, Барбара Оакли, очень подробно описывает множество приемов обучения и самосовершенствования. При этом хорошим примером является также и она сама: филолог по образованию, которая когда-то «до дрожи боялась математики», Барбара теперь сама преподает технические дисциплины.



Фото: edgravity.com

Жизнь после 40: в хаосе — остановись!

Олег: Итак, чтобы разобраться с «кризисом 40-летних», нам необходимо описать, что же происходит с нами в этот период и почему он так тяжело переживается. Обычно самые острые ощущения настигают нас к 42-м годам: дети выросли, карьера состоялась, но «на пятки наступает молодежь», и ты не успеваешь так быстро перестраиваться под изменяющийся мир. Меняется отношение к собственному телу, уходит ощущение жизненной перспективы, и люди уже боятся о чем-то мечтать.

Появление маленьких внуков превращает тебя в «дедушку-бабушку». Меняется твой социальный статус, меняются приоритеты и жизненные смыслы: теперь ты думаешь о том, как помочь своим детям вырастить их детей и т.д.

Погружение в грустные мысли тебя засасывает как в омут — появляется страх «не вынырнуть». Так начинается старость.

Николай: Но надо также понимать, что старость начинается в голове. Ведь тело еще сильное, голова способна мыслить быстро и здраво, опыт и мастерство делают тебя эффективным во многих начинаниях. Необходимо просто переосмыслить ситуацию и начать воспринимать свою жизнь как-то иначе. Но как перестроиться?! Это очень непростая задача.

Олег: Например, у воинов-афганцев было в бою такое правило: «В хаосе — остановись! Потому что если ты продолжаешь двигаться, не понимая, что происходит вокруг, — вероятность смерти увеличивается».

Так и в жизни — наступает время, когда, остановившись и осознав «систему координат», мы легче поймем верное направление движения и действий.



Фото: 8mk.ru

Переосмысление жизненных координат: как «перевернуть пластинку»

Олег: Как я уже говорил, основными причинами психологического кризиса в среднем возрасте является потеря прежних смыслов и трудности поиска новых, а также бездумное следование следующим социальным стереотипам, исходящим от окружающих:

40-летние — уходящее поколение

Молодые сотрудники производительнее зрелых

Жизнь нужно посвящать внукам и работающим детям

Время борьбы и творчества ушло

Вершина карьеры пройдена.

Эти настроения витают в воздухе и не дают дышать, поражая собой нашу нервную систему и делая нас невыносимыми для нашего непосредственного окружения.

Перед молодым рекрутером или циничным HR-директором сидит крутой кандидат, который раньше решал судьбы других, а сейчас сам нуждается в трудоустройстве и понимает трагизм этой ситуации. Такого кандидата всегда выдает грусть в глазах, когда он понимает, что беседует с непрофессионалами. При этом огонь в них продолжает гореть.

Его опыт и знания не нужны. Важно эго людей, которые его собеседуют. В этот момент они упиваются своей значимостью и властью. Редкая чушь, но, к сожалению, это наша действительность. И если не поменять отношение рекрутеров и HR-директоров к таким ценным кандидатам, то соискатели сами поймут, что разговаривать в такой ситуации не о чем. Но мы-то знаем: если взять их на работу — это одни сплошные плюсы: опыт-наставничество-преданность-командная работа.



Фото: andytylerphotography.co.uk

Николай: Давайте попробуем «перевернуть пластинку» в голове и сформулировать новую систему координат, которая состоит из 9 осей:

1. Жизнь только начинается. Всем известны такие имена, как Кристиан Диор, Генри Форд, Джоан Роулинг, Урсула Бернс, Рэй Крок, Амансио Ортега. Все они начали свой бизнес после 40 лет. Их пример достоин внимания, а успех говорит о том, что возраст не помеха человеку, который стремится исполнить свои мечты.

2. Мастерство дает счастье быть полезным и лучшим в профессии. Большинством успеншных компаний в РБ и РФ управляют профессиональные менеджеры 40+. Например: «Атлант М», EPAM, МТБанк и Альфа-Банк, «Алютех», «Корона» и т.д. Эти компании являются признанными лидерами в своих отраслях.

3. Время жить «здесь и сейчас» и наслаждаться этой жизнью, несмотря на мнения окружающих. У Робина Шарма (канадского писателя, специалиста по мотивации, лидерству и развитию личности) есть очень хорошая книга «Лидер без титула» . В ней на простых жизненных примерах обыкновенных людей он показывает, как меняется мнение окружающих тебя людей, если ты — коммуникабельный профессионал, уверенный в себе. При этом возраст и занимаемая должность здесь вообще ни при чем.

4. Время заниматься только тем, что тебе действительно интересно и нравится. Например, одному нашему знакомому 40+ нравилось делать пчелиные ульи. Он сам придумал свою конструкцию. Он не уставал от этой работы и испытывал эмоциональный подъем, когда этим занимался. В один момент он понял, что хочет заниматься только этим. Он задумался, как монетизировать свое хобби. На помощь пришли родные и близкие, которые помогли наладить сбыт. Хобби стало любимым делом, приносящим доход. До свиданья, найм!

Пример другой. Один из наших знакомых честно признался нам, что работа в найме — это его тема и собсвенный бизнес ему не нужен (много сложностей и рисков). Для того чтобы быть всегда в тренде, он занимается саморазвитием, всегда искрит предложениями с инновациями перед собственником и с большой радостью и воодушевлением занимается их последующей реализацией.

5. Пора избавиться от нытиков и лузеров в своем окружении. Навсегда. Токсичные люди твоего возраста всегда находят отрицательные примеры из жизни, сетуют на жизнь и предлагают плыть по течению. Нужно аккуратно исключить их из круга своего общения. Они вам не нужны.

6. Время новых знакомств, поиска единомышленников. Яркий пример — это наша международная ассоциация (интернациональная команда интерим-менеджеров (временных управляющих) и инвесторов). Она объединила в себе людей из разных стран (Беларусь, Украина, Казахстан, Польша, США). Возрастной диапазон — от 30 и старше 60 лет. Основной костяк составляют менеджеры 45+. Мы учимся друг у друга и вместе движемся вперед.

7. Время творчества, осмысления опыта и удовольствия от познания новых реальностей.

8. Время действовать по-новому, быть среди молодых, быть им полезным.

9. Время строить что-то новое, чего никогда не было в вашей жизни.

Каждая из приведенных выше осей — это руководство к действию.



Фото: parabolike.com

Как «перепрограммировать» себя на лучшую жизнь

А дальше мы откроем маленький психологический секрет: мозгу все равно, какие мысли воплощать в жизнь. Мы же понимаем, что являемся владельцами самого мощного в мире «биокомпьютера». И если мы это понимаем, то не можем не понимать также, что компьютер работает только на тех программах, которые мы в него «закачали».

Но главная проблема человеческой жизни заключается в том, что не человек «закачивает» программы в мозг, а родители, наше окружение, СМИ и т.д. Мозг, к сожалению, является в этом случае открытой и ничем не защищенной системой, если человек не утруждает себя размышлениями и поиском собственного жизненного пути.

Если мы однажды осознаем это и примем решение действительно осознанно менять свою жизнь в нужную нам сторону, то нам необходимо перезагрузить мыслительные программы на более приятные и полезные. Итак, чтобы конструктивно преодолеть «кризис середины жизни», необходимо научиться делать несколько важных вещей:

1. Ревизию своих жизненных установок и убеждений: нужно создать два списка, разделив лист на две части, и озаглавить их следующим образом:

«Полезные убеждения» (те, что приносят ощущение радости) «Неполезные убеждения» (те, что приносят ощущение горечи, досады и разочарования) Деньги обходят меня стороной Я способен заработать столько денег, сколько захочу Я неудачник! Я успешен! Я недостаточно хорош! Я крутой профессионал! Я не могу делать то, что хочу! Я могу и буду делать то, что считаю нужным!

2. Составить список новых полезных убеждений. Для этого нужно на новом листе переформулировать неполезные убеждения в их противоположности.

3. Соединить два списка — полезных и новых убеждений.

4. Создать плакат «Моя новая жизнь», на котором разместить список своих обновленных убеждений с иллюстрацией для каждого из них картинок или фото. Текст нужен для восприятия левым полушарием мозга, отвечающим за логику, иллюстрация — для правого, отвечающего за эмоции и работу подсознания.

5. Разместить плакат «Моя новая жизнь» в районе зеркала, в которое вы смотритесь каждый день, выходя из дома. Каждый день ваш глаз будет «выхватывать» из списка одно из самых важных на данный момент убеждений. Сделайте его девизом дня и следуйте ему в своем поведении. Восхищайтесь результатами, возвращаясь домой вечером. Празднуйте!

Через какое-то время вы увидите, как стремительно начнет меняться ваша жизнь к лучшему. Научите этому подходу ваших самых близких и порадуйтесь за их успехи тоже.

Представьте на секунду, что наш мозг — это кинотеатр. А наша жизнь — это прямое отражение фильмов, которые мы «крутим» в своей голове. Так давайте станем режиссерами своей жизни и научимся менять ее! Ведь «кризис среднего возраста» — это всего лишь один из этапов, который может стать временем новых возможностей.

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