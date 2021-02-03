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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Xiaomi заблокировала возможность установки сервисов Google на свои смартфоны Это плохая новость для пользователей, кто любит заказывать смартфоны из Китая.

Кроме того, при большом желании пользователи могут установить GMS вручную. Однако, сегодня стало известно, что Xiaomi эту лавочку решила прикрыть и возможность установки Google Mobile Services на своих смартфонах заблокировала.По словам производителя, такое решение связано с большим количеством жалоб на работу Google Mobile Services. Китайская компания официально заявила, что на её смартфоны, которые поставляют без сервисной платформы Google, теперь запрещена установка Google Mobile Services.На данный момент производитель из Пекина не опубликовал список моделей, которые лишились возможности установки GMS. Но уже известно, что установить приложения Google, включая магазин программного обеспечения Google Play, нельзя на моделях Xiaomi Redmi K30 Ultra на Dimensity 1000+ и Redmi X10 5G на Dimensity 820U.