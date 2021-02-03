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Xiaomi заблокировала возможность установки сервисов Google на свои смартфоны

03.02.2021 10:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Xiaomi заблокировала возможность установки сервисов Google на свои смартфоны
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Китай уже давно заблокировал компанию Google на своей территории. В связи с этим все смартфоны на китайском рынке продаются без предустановленных Google Mobile Services. Но даже без них на территории Поднебесной пользователи никаких проблем не испытывают ввиду большого количества альтернатив.

Кроме того, при большом желании пользователи могут установить GMS вручную. Однако, сегодня стало известно, что Xiaomi эту лавочку решила прикрыть и возможность установки Google Mobile Services на своих смартфонах заблокировала.

По словам производителя, такое решение связано с большим количеством жалоб на работу Google Mobile Services. Китайская компания официально заявила, что на её смартфоны, которые поставляют без сервисной платформы Google, теперь запрещена установка Google Mobile Services.

На данный момент производитель из Пекина не опубликовал список моделей, которые лишились возможности установки GMS. Но уже известно, что установить приложения Google, включая магазин программного обеспечения Google Play, нельзя на моделях Xiaomi Redmi K30 Ultra на Dimensity 1000+ и Redmi X10 5G на Dimensity 820U.
 
 
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